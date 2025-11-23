Cumple su sueño de volar en paratrike a los 84 años: "Cuando lo cuente en la residencia lo van a flipar"

Redacción Uppers 23 NOV 2025 - 17:01h.

Pilar: “Siempre he sido muy aventurera, y ahora con mis 84 años no iba a ser menos”

Pilar, una zaragozana de 84 años, ha demostrado que la edad no es un impedimento para seguir cumpliendo sueños y, gracias a la fundación Adopta un abuelo en colaboración con la empresa de actividades deportivas Civitatis, ha vivido una experiencia que no olvidará nunca: volar por primera vez en paratrike. "Cuando se lo cuente a mis compañeros de la residencia lo van a flipar", reconocía entre risas.

El día de la expedición Pilar estaba emocionada por elevarse por los cielos. “Siempre he sido muy aventurera, y ahora con mis 84 años no iba a ser menos”, dijo con su casco puesto y una enorme sonrisa antes de despegar. El paratrike es una forma de vuelo asistido por motor, similar al parapente y al paramotor, que incluye un chasis con tres ruedas parecido a un triciclo, lo que facilita el despegue y aterrizaje.

"La locura da la libertad"

Ya con el viento en la cara y el paisaje extendiéndose bajo sus pies, la emoción que predominaba en esta zaragozana era la felicidad. El vuelo, pilotado por un instructor profesional, le permitió disfrutar de unas vistas espectaculares. “Van a decir que estoy loca, pero la locura da la libertad”, bromeó al aterrizar. "No he tenido nada de miedo. Es un espectáculo. Muy recomendable"", añadía. Al terminar la jornada, Pilar lo resumía con una frase que reflejaba su espíritu: “Esto es una experiencia única. Una vida muy vivida, cuánto me alegro de haber dicho que sí para vivir cosas nuevas”.

Experiencias sin importar la edad

Esta experiencia se enmarca dentro del proyecto compartido entre Civitatis y Adopta Un Abuelo de ofrecer a las personas mayores momentos únicos que promuevan la ilusión, la vitalidad y las ganas de seguir viviendo nuevas experiencias como la protagonizada por Pilar. “Desde Civitatis queremos acercar experiencias a todas las personas, sin importar la edad. Ver a Pilar disfrutar del vuelo nos recuerda el verdadero propósito de nuestro trabajo: crear recuerdos únicos acompañando al viajero de principio a fin”, explicaba Ismael García, Chief Marketing Officer de Civitatis.

Desde la fundación Adopta Un Abuelo destacan la importancia de iniciativas como esta: “Las personas mayores siguen teniendo sueños por cumplir. Nunca es tarde para vivir algo nuevo”. Con su sueño cumplido de volar en paratrike Pilar nos recuerda que la vida siempre ofrece primeras veces, incluso cuando menos lo esperamos, y que tener la costumbre de decirle 'sí' a lo nuevo suele ser garantía de disfrutar y de seguir soñando.