Natalie Grabow se convierte en la 'mujer de hierro' al completar un 'Ironman' en 17 horas a sus 80 años

Natalie Grabow ha hecho historia. Se ha convertido en la mujer de hierro. A sus 80 años se ha convertido en la mujer de más edad en completar el Campeonato Mundial Ironman en Kailua Kona, en Hawái. La estadounidense se proclamó el pasado 11 de octubre como la campeona de esta competición al cruzar la meta en 16 horas y 45 minutos.

No es la primera vez que completa un reto de este calibre, sino que es su décima participación en esta dura prueba de la modalidad de triatlón, según cuneta ‘Mindfood y Runner´s World’. Parece imposible hablar de estos retos deportivos a cierta edad, pero esta mujer ha derribado todas las barreras sobre los mitos de la edad. Se ha convertido, a sus 80 año,s en un gran ejemplo de superación y de que, si se quiere, se puede conseguir cualquier cosa con esfuerza, disciplina y constancia. En esta competición se concentraron alrededor de 1.600 mujeres de 78 países diferentes. La ganadora fue la noruega Solveig Lovseth, de 26 años, pero la que ha sorprendido a todos ha sido Grabow.

En 2006 comenzó a participar en este tipo de eventos, cuando tenía 61 años, es decir, hace 20 años que lleva practicando este deporte de tanto impacto. ¿Cómo lo hace? Esta es la pregunta que muchos se hicieron al verla competir durante 17 horas sin parar. Había dedicado toda su vida al ‘running’. Sin embargo, se le quedó corto y empezó a probar otras modalidades, como el triatlón o la natación. De esta manera descubrió que nadar o hacer ciclismo tenía mejor respuesta por parte de sus articulaciones, por lo que decidió emprenderse en un viaje de fondo que combinase todas ellas. Ningún reto puede con ella ni con sus ganas de superarse y de llegar cada vez más lejos.

Sus entrenamientos diarios con 80 años

Esta competición consistía en dos horas de natación, ocho de bicicleta y casi siete horas caminando hasta llegar a la meta. El objetivo de Natalie no era llegar a la meta la primera, era consciente de que había mujeres mucho más jóvenes que ella que su capacidad física les permitía poder superarla. Lo que quería era batir el récord en ser la persona con más edad en completar más rápido todos los retos del evento. Su rival en este caso era Cherie Gruenfeld, que hasta ahora era la primera mujer con más edad en hacerlo, con 78 años.

Pero este gran reconocimiento no es un golpe de suerte. La atleta ha entrenado (y lo sigue haciendo) durante mucho tiempo, muchas horas diarias, lo que a su edad supone un esfuerzo doble. Su entrenadora, Michelle Lake explica que hasta a ella le deja impresionada y sin palabras con cada una de las sesiones que hacen juntas: "Su volumen de entrenamiento es muy alto para su edad. Le encantan los largos paseos en bicicleta estática, tiene rutinas de movilidad y hasta cuando le sugiero descansar sigue adelante. No solo compite contra sus compañeras, sino que estudia a los hombres de su edad y encuentra la manera de vencerlos".

Superar esta prueba no solo supone tener un buen fondo, buena resistencia, la masa muscular necesaria para evitar el agotamiento de cada una de las articulaciones, sino que también requiere de mucha fortaleza mental porque son muchas horas compitiendo. Casi un día entero poniéndote a prueba a ti mismo, intentando superarse así mismo y a los otros rivales, pero sobre todo, esta competición consiste en no rendirse con el paso de las horas, en seguir hacia delante a pesar del cansancio y la fatiga.