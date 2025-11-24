Elsa Punset, sobre cambiar de rumbo laboral después de los 50: "No te dejes asustar por el edadismo"

La autora de 'Alas para volar' explica por qué hoy es perfectamente posible reinventarse en la madurez

Elsa Punset, sobre cómo resetear la relación con un hijo que se ha hecho mayor: "De repente eres más libre"

Durante décadas, la idea de cambiar de rumbo profesional pasados los 50 años se asociaba con incertidumbre, pérdida de estabilidad o incluso fracaso. Hoy, gracias a la tecnología, la globalización y una mentalidad más abierta hacia el aprendizaje continuo, reinventarse en la madurez no solo es posible, sino que puede convertirse en una de las etapas más estimulantes de la vida. Así lo defiende la escritora y divulgadora Elsa Punset en una nueva entrega de 'Volver a empezar'.

"El mirar la edad como se miraba hace 30 o 40 años es un error absoluto. Lo de 'tengo 50 años, igual ya no voy a encontrar ningún otro trabajo, no voy a saber qué hacer...' yo creo que es muy antiguo, fruto del edadismo en el que hemos vivido toda la vida", señala la autora de 'Alas para volar' (Destino).

El contexto actual ofrece un terreno fértil para facilitar esa reinvención. Internet ha democratizado el acceso al conocimiento, con cursos online, talleres virtuales y comunidades de aprendizaje que permiten adquirir nuevas competencias desde casa y a cualquier ritmo.

Además, la tecnología no solo ofrece aprendizaje, sino también libertad laboral. Muchos profesionales mayores de 50 años están descubriendo que pueden ofrecer sus servicios como consultores, mentores o freelancers, combinando su bagaje con la flexibilidad que brinda el entorno digital. "Si tiene una ventaja la sociedad en la que vivimos es que las oportunidades son realmente enormes y ya la edad no es lo que era antes, sino una carta de libertad", apostilla la divulgadora.

Reorientar lo aprendido

Ya no se trata tanto de 'empezar de cero' como de reorientar lo aprendido hacia nuevas oportunidades, aunque antes conviene identificar lo que realmente nos motiva, cuáles son nuestras fortalezas acumuladas y cómo pueden ponerse al servicio de un nuevo propósito.

"Si tienes 50 años y no estás a gusto en lo que estás, las oportunidades que tienes ahora con la tecnología, con la posibilidad de viajar, la posibilidad de no conformarte con lo que siempre se ha hecho, pues este es el siglo indicado, bienvenido al siglo XXI", afirma Punset. "Pero, como siempre, esto empieza contigo. No te dejes asustar por el edadismo", concluye.

Resetear la relación con un hijo

Otra de las oportunidades que nos brinda el cumplir años es la de resetear la relación con los hijos que se han hecho mayores y ya son independientes, empezar una nueva etapa basada en la libertad compartida. "Cuando ya estás en los 50 o 60 años y tus hijos se están marchando de casa, es muy importante preparar con propósito esta parte de la vida que viene", subraya la escritora.

Es la oportunidad perfecta para volver a poner energía en proyectos personales, amistades o intereses que quedaron aparcados. "De repente, eres más libre (...) Puedes empezar a decirte, 'estos años de libertad que tengo, ¿en qué los voy a emplear? Creo que mirado así es muy bonito, es una oportunidad", finaliza.