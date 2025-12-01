Reconectar con la sabiduría corporal puede indicarnos hacia dónde avanzar, según la divulgadora

Elsa Punset, sobre cambiar de rumbo laboral después de los 50: "No te dejes asustar por el edadismo"

En ocasiones sentimos que avanzamos sin dirección, atrapados en rutinas que no nos llenan o en decisiones que tomamos por inercia, miedo o expectativas ajenas. Cuando tenemos esa sensación de desvío, recuperar el rumbo supone un proceso profundo que exige honestidad, pausa y valentía. La escritora y divulgadora Elsa Punset nos invita a detenernos y volver a escuchar lo que de verdad importa en una nueva entrega de 'Volver a empezar'.

"Ese momento en el que sientes que estás en un lugar que no es el tuyo lo llamo 'el camino del aquí no es", subraya la autora de 'Alas para volar' (Destino). Cuando uno se encuentra en ese sitio, conviene atender a las señales que te da la vida. "Es muy importante escuchar el cuerpo. Los humanos somos criaturas muy mentales, tendemos a inventarnos historias, a justificar muchísimas cosas... No lo hagas, no escuches a tu mente", aconseja Punset.

El cuerpo se contrae cuando algo nos incomoda, se expande cuando algo nos entusiasma, se agota cuando estamos forzando una situación y recupera energía cuando estamos alineados con lo que queremos. "¿Dónde se siente mal? ¿Por qué se siente mal? ¿En qué situaciones estás mal? ¿Qué es lo que tienes que empezar a cambiar en tu vida?", son preguntas que hay que hacerse. Reconectar con esa sabiduría corporal puede ser la brújula que nos indique hacia dónde avanzar.

Lo que nos hace sentir vivos

Otro pilar esencial es preguntarse qué nos da alegría. Qué actividades, personas o espacios nos generan una sensación de propósito. Se trata de prestar atención a esas pequeñas señales de bienestar que muchas veces ignoramos. Aquello que nos hace sentir vivos sueñe señalarnos lo que necesitamos cultivar.

"Atrévete a tener el derecho de decir que no, el derecho a buscar tu propio bienestar. Sobre todo si eres mujer, empieza a escucharte", indica la divulgadora. En este proceso, actuar con cierto egoísmo saludable no solo está permitido, sino que es necesario. Colocar nuestras necesidades en el centro durante un tiempo puede ser la clave para reconstruir un proyecto de vida más genuino.

"Yo siempre digo que esto lo tienes que hacer en un espacio de soledad", indica la divulgadora. Pasar tiempo a solas no es aislarse, sino crear un espacio donde escucharnos sin ruido. Al fin y al cabo, recuperar el rumbo es regresar a uno mismo. Y ese retorno empieza con la escucha.

Cambiar de rumbo laboral a los 50

Históricamente, la idea de cambiar de rumbo laboral solía crear cierto vértigo, especialmente a partir de cierta edad, pero hoy en día reinventarse es una tarea mucho menos traumática que décadas atrás, gracias a la tecnología, la globalización y una mentalidad más abierta al aprendizaje continuo. "Si tiene una ventaja la sociedad en la que vivimos es que las oportunidades son realmente enormes y ya la edad no es lo que era antes, sino una carta de libertad", asegura Punset.

"Si tienes 50 años y no estás a gusto en lo que estás, las oportunidades que tienes ahora con la tecnología, con la posibilidad de viajar, la posibilidad de no conformarte con lo que siempre se ha hecho, pues este es el siglo indicado, bienvenido al siglo XXI", apostilla.