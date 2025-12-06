Todo comienza con la reedición de su primer libro, 40 años después de su lanzamiento original, y continúa con las llamadas 'trad wifes'

La intrahistoria de cómo Martha Stewart posó en bañador a los 81 para la portada de Sports Illustrated

La generación Z la empieza a tener en estima. El libro con el que empezó todo, Entertaining (1982), ha sido reeditado por primera vez en más de 40 años. Y su influencia se percibe tanto en redes sociales como en el nuevo auge de la estética “trad wife”, que recupera la figura de la mujer que se encarga del hogar, siempre atenta, siempre pulcra, siempre perfecta anfitriosa. Pero bajo ese regreso de lo doméstico como refugio, se esconde también una ideológica reaccionaria que muchos expertos vinculan con discursos de género machistas y peligrosos.

El revival que Martha no vio venir

El libro que consagró a Martha Stewart como icono del hogar estadounidense ha vuelto. 'Entertaining' ha sido reeditado este 2025 por primera vez desde su publicación original, y en él se recogen cosas como los consejos de Stewart sobre cómo montar un brunch para 60 personas o cómo preparar aperitivos para 200 invitados. Todo, organizado por una única mujer.

Estamos ante una obsesión por recrear una vida perfecta dentro de casa que ofrece sensación de control y estabilidad (en un contexto de precariedad). Una vuelta a los años 50 en los que ellas se quedaban en casa, a lo 'Mad men' y ellos salían fuera, gabardina, periódico y sombrero.

El fenómeno ha llegado a TikTok y otras redes con etiquetas como #marthastewartsummer, #tradwives o #homemakingtok, donde se viralizan imágenes de cocinas inmaculadas, tartas caseras y mujeres con vestidos vintage rodeadas de niños y flores silvestres. Se trata del fenómeno 'trad wifes' ('esposas tradicionales').

Lo doméstico como ideología

Este movimiento trad wife está formado por mujeres (y hombres) que promueven valores tradicionales de género, como la sumisión femenina, el matrimonio heterosexual como destino ideal, la descendencia como fin y el rechazo del feminismo moderno. En España ya tenemos el fenómeno Roro, que le cocina a su novio Pablo todo lo que le apetece, da igual hora o dificultad.

Aunque Stewart, por su parte, ha querido desmarcarse de ese fenómeno (“Yo fui la jodida trad wife original”, dijo con ironía en una entrevista con The Cut), lo cierto es que ha sido señalada por muchas voces como el arquetipo original del movimiento.

El problema, según esa misma pieza, es que este tipo de estética doméstica, que aparentemente parece de lo más inocente, puede convertirse en una puerta de entrada hacia ideologías de extrema derecha que ven el hogar como lugar exclusivo de realización femenina. Martha Stewart, que sigue cocinando, editando libros, y a sus 83 años ha posado incluso para la revista Sports Illustrated, no ha hecho apología del antifeminismo.