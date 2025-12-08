Inés Gutiérrez 08 DIC 2025 - 20:00h.

Los recuerdos son efímeros, pero las fotos y las cartas son tangibles. No dejes que se pierdan

Cómo retener los recuerdos: "Se pueden rescatar y modificar para que sean beneficiosos"

MadridLos recuerdos son importantes, nos ayudan a tener algo tangible para preservar nuestra historia y la de nuestras familias. Visualizar esas fotografías de cuando éramos pequeños nos invita a volver a pensar en esos momentos que nos hicieron felices, también a tener conversaciones con otros miembros de la familia para que compartan sus propios recuerdos de momentos en los que no estuvimos o que hemos olvidado

Todas esas fotografías son parte de nuestra historia, nos ayudan a ponerle cara a familiares que ya no están o a los que nunca conocimos, pero nos hubiera gustado hacerlo. Cada vez es menos frecuente tenerlas en papel, algo que antes era habitual y que ahora ya no es la norma gracias a los archivos digitales.

Nos sigue haciendo felices poder ver los álbumes de fotos que se guardan en casa de nuestros padres y abuelos, así como crear los propios. Nos ofrece algo tangible a lo que aferrarnos, pero también se trata de algo frágil, que con el tiempo se va deteriorando hasta que los rostros se difuminan y las palabras que un día formaron esas cartas que eran la única manera de comunicarse se emborronan.

Puede que el recuerdo viva por siempre con nosotros, pero si queremos que los documentos también lo hagan, una buena manera es digitalizarlo todo. Esto nos permite conservar esas cartas y documentos que son importantes, pero también mejorar las imágenes que se han ido estropeando y volverlas a imprimir en mejor calidad, antes de que sea tarde y el sol y el tiempo borren ese rostro que no nos gustaría olvidar jamás.

Guía paso a paso para escanear tus fotos y cartas antiguas antes de que se estropeen

Lo primero que tenemos que hacer es una selección de las fotografías , cartas o recuerdos que queremos digitalizar.

, cartas o recuerdos que queremos digitalizar. Selecciona el método que quieres emplear para escanearlas, puede ser con un escáner tradicional o con el teléfono móvil. Puedes investigar qué método te dará la mayor resolución, aunque en ambos casos es probable que necesites una aplicación o programa que te ayude a retocar las fotografías, eliminando manchas, aumentando la resolución en rostros o ajustando colores.

para escanearlas, puede ser con un escáner tradicional o con el teléfono móvil. Puedes investigar qué método te dará la mayor resolución, aunque en ambos casos es probable que necesites una aplicación o programa que te ayude a retocar las fotografías, eliminando manchas, aumentando la resolución en rostros o ajustando colores. Hay que limpiarlas bien , eliminando el polvo de la superficie o los restos de otros elementos que pueda haber.

, eliminando el polvo de la superficie o los restos de otros elementos que pueda haber. Tanto si te decides por el escáner como si finalmente usas el móvil, asegúrate de que colocar la fotografía recta y, sobre todo, de que no te dejas ninguna parte de ella fuera. Esto puede incluir la parte posterior si tiene algún detalle escrito, como la fecha o el lugar en el que fue tomada.

si tiene algún detalle escrito, como la fecha o el lugar en el que fue tomada. Si usas el escáner, limpia también su pantalla , para evitar el polvo que pueda tener acumulado.

, para evitar el polvo que pueda tener acumulado. Una vez que las fotografías están escaneadas, guárdalas con la máxima resolución posible.

Es probable que, a pesar de ver que no es algo complicado, te parezca que es una labor para la que no estás preparado y en esos casos lo mejor es dejarlo en manos de profesionales. Puedes consultar a los fotógrafos de tu zona si es algo que ellos hacen, aunque también hay plataformas online que se dedican a ello.