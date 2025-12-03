Redacción Uppers 03 DIC 2025 - 13:17h.

Quienes no se aplican a sí mismos los estereotipos negativos generales sobre el envejecimiento viven más tiempo, según una investigación

Ver el envejecimiento de forma positiva se suele asociar con una vida más larga y saludable. Un histórico estudio de la Universidad de Yale concluyó que las personas mayores con percepciones más positivas sobre el paso del tiempo vivieron un promedio de 7,5 años más que quienes lo percibían de forma más nociva. La psicología tradicional ha advertido durante años que mantener conceptos negativos sobre la vejez perjudica la salud y acorta la vida. Pero, ¿y si esto no fuera así? Un reciente estudio europeo pone en cuestión una de las ideas más arraigadas sobre la longevidad y la salud.

La investigación liderada por M. Clara P. de Paulo Couto en la Friedrich-Schiller-University Jena (Alemania) sostiene que quienes comparten estereotipos negativos generales sobre el envejecimiento, pero no los aplican a sí mismos, pueden tener una vida más larga. Frente a la idea de que la percepción positiva del envejecimento es clave para la supervivencia, el estudio alemán sostiene que "las personas que vivieron más tiempo tenían opiniones sobre el envejecimiento negativas".

La clave está en la forma en que las personas se perciben a sí mismas. Distinguirse mentalmente del grupo de los “mayores” y no identificarse con él podría convertirse en un escudo inesperado frente a los efectos dañinos del edadismo. Esto, según la revista especializada Psychology Today que se ha hecho eco de este estudio, supone "una paradoja en las creencias sobre el envejecimiento y su salud": "creer que envejecer es malo podría ser, curiosamente, bueno para ti".

La investigación, que siguió durante 15 años a 768 adultos alemanes de entre 30 y 80 años, utilizó la escala 'Opiniones sobre el envejecimiento' (VoA) para evaluar tanto las creencias personales como las generalizadas sobre la vejez. Los datos mostraron que, a diferencia de estudios previos que relacionaban percepciones positivas del propio envejecimiento con una mayor supervivencia, en este caso, las personas que mantenían una visión negativa sobre el envejecimiento en general, pero no la internalizaban, registraban una mayor longevidad.

Búsqueda de disimilitud

La explicación a este fenómeno radica en lo que se denomina 'búsqueda de disimilitud', proceso que implica que una persona pueda coincidir en los estereotipos negativos sobre la vejez, aunque evita identificarse como parte de ese grupo. Así, podrían considerar que "las personas mayores tienen pocos amigos" pero verse a sí mismos como una excepción. Según los expertos, la forma de resolver esta contradicción interna es decidir que uno no pertenece al grupo estereotipado. "La única forma de reconciliar esta división es decidir que no eres una persona mayor, así que es por eso que tus relaciones están bien", asegura el estudio.

"Si bien esto puede parecer contradictorio, respalda nuestra hipótesis de que distanciarse mentalmente del grupo de adultos mayores puede ser una estrategia de afrontamiento eficaz que contribuye a la longevidad en un contexto marcado por la discriminación por edad", explica el equipo investigador.

El coste social

Aunque esta estrategia de disociación puede prolongar la vida del individuo, los expertos denuncian el coste social que supone aceptar visiones negativas sobre los adultos mayores. La Asociación Americana de Psicología (APA) aprobó en 2025 una resolución destinada a condenar la discriminación por edad y a promover la confrontación activa de los estereotipos sociales: “Defendemos enérgicamente la refutación de los estereotipos de discriminación por edad y sugerimos formas en que todos en la sociedad podrían tratar de cambiarlos”. En realidad, el bienestar personal se alcanza cuando se acepta el propio proceso de envejecimiento y se logra satisfacción en esta etapa vital.