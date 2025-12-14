Antoni Mateu 14 DIC 2025 - 08:00h.

Aunque habitualmente se asocia esta sustancia con el amor, en realidad esconde "mucho más", de acuerdo con los expertos

¿Queremos menos a nuestra pareja tras los primeros meses? La psicóloga Laia Giménez explica el efecto de la dopamina en el amor

La persuasión es uno de los grandes escenarios cuando se habla del funcionamiento del cerebro. Y si se interseccionan elementos clásicos --como la dopamina-- con nuevos actores --como las tecnologías--, se dibuja el mapa al completo de cómo estamos siendo persuadidos de forma constante, "y de forma invisible", de acuerdo con la psicóloga clínica Anna Sibel.

De hecho, tal es el impacto de esta sustancia en nuestro funcionamiento cerebral, que la experta la define como "el arma química perfecta". "No es la sustancia del placer, sino de la seducción pura. Se dispara justo antes de obtener el placer y no durante y está trabajando contra ti por maestros de la persuasión invisible", inicia. Pero, ¿cómo convergen las persuasiones invisibles con las nuevas tecnologías?

La "manipulación" de la dopamina

Cuando se trata de las recompensas que nuestro cerebro interpreta, aquí el diseño de los productos tecnológicos toma un papel protagonista entre bambalinas. También tiene que ver el comportamiento de otras personas hacia nosotros. "A veces hay notificación. A veces, ni. A veces recibimos un 'like' y a veces, silencio. A veces vemos un precio normal, pero otras nos muestran rebajas. Todo este patrón de recompensa variable genera incertidumbre y eso genera hasta un 400% más de dopamina que en un escenario de recompensa segura. Las apps son casinos dopamínicos", explica Sibel.

A todo este escenario, la experta pone encima de la mesa algunas cuestiones importantes al respecto de cómo las interfaces para persuadirnos:

Recibir una notificación inesperada genera la misma dopamina que la ingesta de algunas drogas.

El diseño de 'scroll infinito' genera el mismo efecto que las máquinas de juego tragaperras.

Los colores rojo y naranja en botones que requieren acciones como compras en internet también aumentan la dopamina.

El sonido de las notificaciones está diseñado para activar el mismo circuito que el llanto de un bebé.

Ver números --likes o visualizaciones, etc-- genera el mismo efecto que el de ganar dinero.

El exceso de la dopamina trae consecuencias

Ante un mundo "hiperestimulado", la experta recalca que "nuestros cerebros de cada vez están más tensionados, pues necesitan más y más dopamina ya que se acostumbran a niveles muy altos. Por ello es importante que, ante momentos de exceso, nos paremos a observar el terreno para controlar nuestro comportamiento y nuestra 'adicción' a la sustancia".

En este sentido, Sibel aboga por la meditación, reducir el uso del teléfono --y otros dispositivos-- en los primeros treinta minutos del día, así como también, practicar actividades de forma más regular que no requieran de estimulaciones digitales como base de su funcionamiento. Además, también explica que "hay que ser agradecidos con lo que se tiene, no por lo que se nos muestra. La gratitud libera dopamina por el reconocimiento del presente y no por la anticipación del futuro. Por ello es importante ser conscientes de lo que somos, lo que tenemos y lo que hemos construido, para así reeducarnos a la hora de liberar dopamina de forma sana y no en base a impulsos o incertidumbres", concluye.