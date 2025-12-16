Inés Gutiérrez 16 DIC 2025 - 20:00h.

Hay ciertas amistades que no nos hacen bien y no siempre sabemos identificarlas

MadridLas relaciones sociales nos ayudan a ser más felices, pero también nos protegen de algunos males de los que no somos conscientes. Nos ayudan a mantener una vida más social, lo que hace que estemos más despiertos y reducen el riesgo de deterioro cognitivo. Tener un amigo es tener un tesoro en muchos aspectos… siempre y cuando no nos esté robando la energía.

Rodearse de un círculo de amistades que nos ayude a salir adelante en los malos momentos es una de las mejores cosas que puede pasarnos en la vida, tener vínculos duraderos con esas personas en las que nos apoyamos en los momentos malos y con las que celebramos los momentos buenos. Que se alegren de tus triunfos y no duden en decirte cuándo estás metiendo la pata, que te apoyen cuando tienen que apoyarte, incluso cuando lo que necesitas escuchar no son palabras de loa, sino otras un poco más duras que te ayuden a sacar lo mejor de ti mismo.

Amistades que te empujen a ser mejor no son sencillas de encontrar y para poder crear esa red de seguridad que sea tu refugio primero tienes que ser capaz de saber quién te aporta calma y quién te roba energía, porque las relaciones tóxicas no se dan solo en la pareja.

Consejos prácticos para detectar quién te aporta calma y quién te roba energía

Identificar esas amistades que no terminan de hacernos bien no siempre es sencillo. La experiencia ayuda, pero también saber identificar los comportamientos que no terminan de alinearse con nuestros valores o nuestra forma de entender la amistad. En general, los expertos consideran que una de las señales que pueden indicarnos que estamos ante alguien que nos roba la energía es sentir que minimiza nuestros sentimientos o emociones.

No es la única, también puede hacernos sentir que no hay reciprocidad en la relación, que hace chistes desafortunados sobre nosotros, que siempre critica a los demás o que tiene actitudes manipuladoras, no respeta los límites o siempre está buscando conflicto o compitiendo. No siempre es sencillo romper el vínculo con estas amistades, por lo que un primer paso debe ser la comunicación, exponer nuestro sentir y nuestros límites.

Puede suceder que las cosas cambien para mejor, hemos hecho saber nuestras necesidades y han sido respetadas, pero si todo sigue igual, lo mejor es comenzar a evitar esas situaciones negativas, es una cuestión de autocuidado. Eso sí, recuerda que romper un lazo conlleva un duelo, no tiene por qué ser fácil, hay ocasiones en las que se puede necesitar ayuda profesional.

En el otro extremo encontramos los amigos que nos aportan calma, esos con los que disfrutamos pasando tiempo y que nos hacen felices solamente estando. Esto son mucho más fáciles de reconocer, aportan satisfacción y el amor entre ambos es desinteresado y recíproco. No esperas nada de ellos y las quedadas son perfectas para liberar endorfinas, que es la hormona de la felicidad. Estas amistades son las que hay que conservar, las que pueden ayudarnos a vivir más años y hacerlo mejor y más felices.