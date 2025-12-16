Queen no volverá a las grandes giras mundiales, pero sí habrá sorpresas: "Nos estamos haciendo viejos"

Redacción Uppers 16 DIC 2025 - 16:09h.

“Harán pequeñas cosas, pero no esas grandes giras", asegura Anita Dobston, esposa del guitarrista Brian May

Queen (con Freddie Mercury) podrían volver a los escenarios en forma de hologramas

Compartir







El show debe continuar, pero no a cualquier precio. Después de décadas actuando por todo el mundo, Queen (o mejor deberíamos decir lo que queda de Queen) no volverá a salir de gira mundial. Al menos así lo ha asegurado Anita Dobston, esposa del guitarrista Brian May, en declaraciones a 'Mirror'.

“Harán pequeñas cosas, pero no harán esas grandes giras. Todos nos estamos haciendo viejos”, apunta la mujer de May. En noviembre el autor de 'We Will Rock You', de 78 años, admitía que no estaba en su mejor momento. Al ataque cardiaco que sufrió en 2020 se le unía un derrame cerebral menor en septiembre de este año que describió como un incidente "un poco aterrador".

Un toque de atención

"De repente, sin venir a cuento, perdí todo el control del brazo izquierdo (...) Recibí una atención fantástica en el hospital al que me llevaron, con luces azules intermitentes y todo, fue muy emocionante”, explicaba entonces. "La buena noticia es que aún puedo tocar la guitarra (...) Tuve suerte, me pasan estas cosas, pero parece que soy capaz de superarlas. Son un toque de atención”, añadía el guitarrista.

Lo que sí parece claro es que May tiene que tomárselo con calma. "Estoy bien y hago lo que me dicen, que es básicamente nada. Estoy castigado, no se me permite salir, conducir, subirme a un avión, no se me permite elevar demasiado el ritmo cardíaco... pero estoy bien", decía hace unos meses.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

'Resucitar' a Freddie con hologramas

Aun sin su icónico frontman, Freddie Mercury, Queen se las han arreglado para seguir en los escenarios con Adam Lambert como voluntarioso sustituto. Sin embargo, eso podría cambiar ahora, no solo por la situación más precaria de May, sino por las posibilidades de 'resucitar' a Freddie que abren los hologramas.

Preguntada por si sería posible ver representaciones digitales del grupo, al igual que hizo ABBA en su exitoso concierto virtual 'ABBA Voyage', Debson asegura que "se ha hablado mucho" y "claro que funcionaría". Aunque no se muestra del todo convencida: "Después de una rato, estás absolutamente seguro de que es un holograma, y echo de menos ver a las personas".

El propio May veía con buenos ojos una reunión virtual con el fallecido cantante y el bajista John Deacon, quien dejó la banda en 1997. "Freddie sigue vivo gracias a la música que escuchamos constantemente. En cierto sentido, John sigue con nosotros de la misma manera, pero ahora tenemos muchas otras oportunidades (...) Me encanta la idea de que podamos volver a ser el Queen original", afirmaba en Big Issue.

Por su parte, Roger Taylor tiene sus reservas sobre lo que se ha hecho hasta ahora con hologramas. "Las proyecciones en sí no me parecieron tan convincentes. Creo que la tecnología ha avanzado mucho desde que comenzó el espectáculo de ABBA, y que se pueden hacer muchas más cosas”, opinaba.

El batería tampoco tiene claro que la banda haya dicho su última palabra en directo. “No creo que hayamos terminado (...) Y no creo que vayamos a decir que esta es nuestra gira de despedida definitiva. Porque nunca lo es, ¿verdad?”.