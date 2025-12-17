Redacción Uppers 17 DIC 2025 - 18:22h.

Decenas de ciudades españolas incorporan el proyecto 'En Bici sin Edad' para las personas más mayores

Cómo aprovechar la hidroterapia: ejercicios en piscina para cuidar articulaciones y mejorar la movilidad

Compartir







El proyecto ‘En bici sin edad’ consiste en distintos actos que se unen con el objetivo de que las personas mayores o dependientes puedan hacer algo de ejercicio físico. En este caso, tendrán la oportunidad de dar paseos por sus ciudades a través de un triciclo adaptado.

No es un proyecto español, sino que nació hace más de 10 años en Copenhague y ya se encuentra en un total de 450 ciudades de 37 países diferentes. Los principales objetivos son promover la comunicación entre pasajero y conductor para evitar la soledad de muchas personas mayores, relajarles, enseñarles las nuevas partes de la ciudad promoviendo su integración en la sociedad.

Aunque directamente no serán ellos los que pedaleen ya que este deporte requiere de buena formación física, especialmente en los músculos de las piernas y las rodillas. Este proyecto ya está en España. Ya hay 14 delegaciones que ofrecen este servicio, como en Cataluña, Zaragoza, Vitoria, Málaga, Albacete o las Palmas de Gran Canaria.

Cómo conseguir más información

Muchos de sus Ayuntamientos ya han ofrecido más información a través de sus páginas webs para todos aquellos interesados que quieran inscribirse en estas actividades y para las personas que quieran ayudar a que los más mayores puedan disfrutar de ellas.

PUEDE INTERESARTE Esta es la historia del primer emoticono: surgió por la necesidad de usarlo en los tablones de anuncios

Se ha demostrado que este tipo de actividades que combinan ocio con deporte y turismo, mejoran la calidad de vida tanto de las personas con más edad como de los pilotos voluntarios que se unen a realizar esta experiencia. Permite hacer deporte sin necesidad de tener una bicicleta y a los ancianos permite disfrutar de un paseo por su ciudad.