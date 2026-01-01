Inés Gutiérrez 01 ENE 2026 - 20:00h.

La combinación de magnesio y colágeno es cada vez más frecuente por sus beneficios

MadridLa salud es una gran preocupación, una que aumenta conforme cumplimos años, porque con la edad comenzamos a ser más conscientes de lo importante que es conservarla para poder disfrutar de una vida plena y feliz. Esto hace que queramos saber más sobre cómo funciona nuestro cuerpo y, en concreto, queramos saber qué nos hace falta para que siga funcionando bien.

Cada vez es más frecuente apostar por incorporar determinados suplementos, siendo el colágeno y el magnesio algunos de los más frecuentes pasados los 50 años, tanto individualmente como combinados. Sin embargo, hay mucho que todavía desconocemos de ellos, por eso convine saber qué es mito y qué verdad de todo lo que solemos leer de ellos.

Colágeno y magnesio: mitos, verdades y cuándo es realmente necesario tomar suplementos

El magnesio es clave para mantener una buena salud ósea y muscular, relaja el sistema nervioso y favorece un buen descanso (aunque la evidencia científica del uso del magnesio para evitar el insomnio es insuficiente, no hay pruebas de su eficacia), además, proporciona energía, favorece el funcionamiento del sistema inmunitario, del endocrino, de la salud digestiva y la microbiota. Por su parte, el colágeno mejora la salud de la piel, ayuda a aliviar el dolor en las articulaciones, puede prevenir la pérdida ósea, mejorar la salud cardiaca y aumentar la masa muscular.

Aunque los beneficios de ambos son muchos, también lo son los mitos que existen alrededor de ellos y que pueden llevarnos a hacernos una idea equivocada de estos elementos. En general, la de colágeno y magnesio es una combinación que cada vez es más frecuente, y eso hace que surjan algunas dudas, por ejemplo, se suele señalar que estos suplementos pueden hacer que engordemos, lo que no es cierto. Se trata de un mito.

Lo que sí es cierto es que la vitamina C mejora la acción del colágeno, que existen diferentes tipos con funciones distintas y que el sueño y el descanso son claves en la producción del mismo. El magnesio es esencial para el cuerpo, para la salud cardiovascular y puede encontrarse en vegetales de hoja verde, semillas y granos integrales, pero no es milagroso ni cura todos los males.

Parece que tomarlos como suplemento es lo más adecuado si queremos cuidarnos, pero conviene señalar que, en general, no es necesario recurrir a suplementos para obtener las cantidades que necesitamos de ellos, con una alimentación adecuada y completa sería suficiente, salvo que excita algún problema médico concreto que impida su absorción natural.

En cualquier caso, conviene consultar con expertos, porque no todo el mundo puede tomar cualquier tipo de suplemento, puede estar contraindicado en caso de tener algún tipo de enfermedad, pero además, en caso de excedernos en su consumo, también puede haber consecuencias. Por ejemplo, un exceso de magnesio puede provocar diarrea o náuseas, efectos en el sistema digestivo que también encontramos en el caso del colágeno, que puede producir estreñimiento, hinchazón o gases, entre otros síntomas.