Los mejores suplementos alimenticios: qué funciona y qué no

MadridEs cada vez más habitual optar por tomar suplementos para evitar ciertas carencias en vitaminas y minerales. En muchas ocasiones podríamos obtenerlos a través de la alimentación, potenciando el consumo de determinados platos, en otras los tomamos pensando que son útiles y en realidad ni siquiera los necesitamos.

Al tomar estos suplementos lo hacemos con la esperanza de que puedan ayudarnos a cuidar nuestra salud, que nos harán sentir mejor y más fuertes, pero hay ocasiones en las que tomarlos no solo no es necesario, sino que es contraproducente, porque generan un exceso de esas sustancias que nuestro cuerpo no necesita o es capaz de procesar, por eso conviene tener cuidado y se recomienda consultar con expertos antes de lanzarse a comprarlos. Sobre todo una vez que se han pasado los 50 años.

¿Qué suplementos realmente necesitas pasados los 50 años y cuáles son puro marketing?

Conforme cumplimos años somos más conscientes de lo importante que es cuidarse para la salud, lo que hace que queramos protegernos más, recurriendo en ocasiones a suplementos. Esto no siempre es obligatorio, de hecho, siempre que podamos obtener los mismos beneficios a través de la comida es recomendable hacerlo así, pero pasados los 50 años hay tres suplementos que pueden ayudarnos:

Calcio : lo podemos obtener de lácteos y verduras como el brócoli, las espinacas y otras verduras de hoja verde, pero si no lo estamos obteniendo en las cantidades adecuadas, es buena idea recurrir a los suplementos de calcio. Conforme nos hacemos mayores los huesos se van debilitando y esto es algo que afecta especialmente a las mujeres durante la menopausia, por lo que es posible que necesitemos una ayuda.

: lo podemos obtener de lácteos y verduras como el brócoli, las espinacas y otras verduras de hoja verde, pero si no lo estamos obteniendo en las cantidades adecuadas, es buena idea recurrir a los suplementos de calcio. Conforme nos hacemos mayores los huesos se van debilitando y esto es algo que afecta especialmente a las mujeres durante la menopausia, por lo que es posible que necesitemos una ayuda. Vitamina D : esta vitamina es clave, porque favorece la absorción del calcio en el intestino, por lo que su carencia hace que el proceso no funcione. La mejor manera de obtenerla es a través del sol, con unos minutos diarios con protección solar será suficiente, pero si no lo es, existen suplementos que ayudan.

: esta vitamina es clave, porque favorece la absorción del calcio en el intestino, por lo que su carencia hace que el proceso no funcione. La mejor manera de obtenerla es a través del sol, con unos minutos diarios con protección solar será suficiente, pero si no lo es, existen suplementos que ayudan. Vitamina B12: al envejecer, el organismo tiene más problemas para absorber este nutriente. Este es un suplemento habitual entre vegetarianos y veganos, pero puede ser necesario también en omnívoros a partir de determinada edad. Es probable en celiacos y personas con la enfermedad de Crohn.

Estos suplementos pueden ser necesarios, sobre todo en caso de que exista una carencia, pues no todo el mundo es igual y no todo el mundo lo necesita. Sin embargo, hay otros que es mejor evitar, no son necesarios, aunque en ocasiones nos parezca que sí (salvo prescripción médica).

Es el caso de la vitamina E, cuya carencia es muy rara en personas sanas y un exceso podría ser peligroso (sobre todo en personas que toman anticoagulantes) o la vitamina C, que se puede obtener gracias a muchas frutas, como las naranjas o los kiwis, y que tomada en exceso puede producir molestias gastrointestinales. Salvo que se produzca una enfermedad, una alimentación variada, saludable y equilibrada suele cubrir las necesidades de vitaminas y minerales. En caso contrario, lo mejor es que sea un médico o profesional sanitario quien nos dé las pautas a seguir.