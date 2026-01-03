Se buscan personas para vivir en Cerdeña: ayudas de hasta 15.000 euros

La condición es que se trate de tu nueva primera vivienda, entre otras cosas

¿Qué pueblos españoles te pagan por mudarte a vivir en ellos?

Puede que suene a eslogan de agencia de viajes, pero se trata de una realidad en la que es importante entender la letra pequeña, porque es una parte importante de la ecuación. Y es que Cerdeña está ofreciendo dinero, sí, pero no “paga por mudarte” sin más, sino que se trata de una ayuda pública vinculada a la compra o reforma de una primera vivienda en pequeños municipios de la isla para frenar la despoblación. La propia Región de Cerdeña describe la medida como la concesión de “contributi a fondo perduto” (subvención a fondo perdido) “hasta 15.000 euros por persona”, con un límite máximo del 50% del gasto.

Y además impone una condición que es importante tener en cuenta: este incentivo está pensado para pueblos con población inferior a 3.000 habitantes.

La realidad detrás de la cifra

La Región de Cerdeña lo ha explicado en su web oficial bajo el paraguas de medidas contra la despoblación, dejando claro que esta ayuda cubre la compra o la reforma de primeras viviendas en municipios por debajo de los 3.000 habitantes. El Gobierno regional sitúa además la escala presupuestaria del plan, al destinarse nada menos que “45 millones” para esta línea de ayudas.

Además, hay límites muy concretos que ponen ciertos límites para que no llegue gente pensando en mudarse a fondo perdido. En realidad, la ayuda se concede hasta alcanzar el techo máximo del 50% del gasto, con una cantidad nunca superior a 15.000 por solicitante de la ayuda. Es decir, que si gastas menos de 30.000 euros, la ayuda será siempre inferior a esos 15.000 euros, por ejemplo.

A estos requisitos hay que añadir una frase que aparece una y otra vez en la documentación pública: la ayuda se concede a quien ya tenga la residencia en un pequeño municipio de la isla o a quien la traslade a estas localidades dentro de un plazo. El plazo para solicitarla es exactamente “dentro de los 18 meses” desde la compra de la vivienda o desde la finalización de las obras.

Es decir, que se premia a quien se mude para vivir en estas localidades, por lo que si tu idea es “me compro una casita en la isla para alquilarla durante el verano”, estas ayudas no son para ti.

¿Quién puede pedirlo y cómo se solicita?

Aquí hay que ser rigurosos: las solicitudes se tramitan a través de los ayuntamientos y cada municipio publica su propio bando/aviso con las fechas y la documentación necesaria para pedirlas.

Por ejemplo, el Ayuntamiento de Villaverde (Oristano), que cuenta actualmente con tan solo 158 habitantes, abrió un bando 2025 para estas ayudas, fijando una fecha límite de presentación. Por ello es importante tener en cuenta que no se trata de una “oferta permanente” para todo el mundo, sino una convocatoria que se mueve por anualidades, plazos y procedimientos municipales.

Si quieres comprobar el encaje real, la ruta más limpia pasa primero por verificar que el municipio tiene menos de 3.000 habitantes. El siguiente paso sería importante, y pasa por localizar el bando del ayuntamiento concreto en el que estés interesado (muchos lo titulan con la referencia a L.R. n. 3/2022, art. 13). Además, hay que permanecer atento a los dos puntos que siempre determinan todo: gasto subvencionable (compra/reforma) y plazo de residencia (18 meses).

No es solo vivienda, es una estrategia anti-despoblación

La Región agrupa estas políticas bajo el título de “medidas contra la despoblación”, y no solo premian el cambio y mejora de primera vivienda, sino que hay otras ayudas. Por ejemplo, a principios de enero se anunciaba una subvención cuyo objetivo es incentivar el establecimiento de nuevas actividades en pequeños municipios, con un capital de 15.000 euros, elevable a 20.000 si el traslado o apertura implica aumento de empleo.

Por eso decir aquello de “pagan por vivir en Cerdeña” es real, pero conviene fijarse en la letra pequeña: lo que se paga es por fijar residencia en pueblos pequeños mediante vivienda (y, en otros programas, mediante actividad económica).

La conclusión es sencilla: sí, existe el “hasta 15.000 euros”, pero no es turismo residencial ni un premio por mudarte. Es una puerta (con condiciones) para quien esté dispuesto a hacer lo que estos municipios necesitan de verdad: vivir allí.