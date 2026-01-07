Copiar a los compañeros facilita aprender habilidades sociales, pero también puede derivar en conductas de riesgo

Cómo educar a tu hijo adolescente en la crianza positiva: "Conexión antes que corrección"

Compartir







Si algo caracteriza a la adolescencia es la necesidad de pertenencia y aceptación social. Por eso los jóvenes tienden a imitar a sus amigos, ya sea adoptando los mismos cortes de pelo, tatuajes o ropa, usando las mismas frases y muletillas o mimetizando sus actitudes, valores y comportamientos. Al fin y al cabo, parecerse a los demás es una estrategia para conseguir encajar y reducir la probabilidad de rechazo. Esta necesidad de aceptación social está profundamente arraigada en las relaciones interpersonales en esta etapa de la vida y es un paso necesario en su exploración de quiénes son y qué quieren ser. Aunque una imitación excesiva puede derivar en la adopción de conductas de riesgo y terminar dificultando el desarrollo de una identidad propia.

La imitación entre adolescentes "responde a un deseo innato de pertenecer al grupo, de ser aceptados, queridos, reconocidos y valorados", explica la profesora de la UOC Laura Cerdán. Además, los jóvenes tienden a preferir como modelos sociales a quienes perciben como confiables o admirables, lo que refuerza este 'efecto camaleón' que, en muchos sentidos, puede servir como herramienta exploratoria: al copiar formas de actuar o presentarse, los adolescentes experimentan con distintas identidades antes de consolidar una propia. Lo que se entiende como proceso de prueba y error, según avalan diversos estudios.

Aprendizaje social

Además de esta exploración de la identidad, la imitación también puede facilitar el aprendizaje social y perfeccionar las habilidades relacionales. Observar e imitar a iguales ayuda a comprender normas sociales, estrategias de interacción y formas de cooperación. En contextos positivos, puede reforzar comportamientos prosociales que favorecen la empatía y la cohesión grupal.

Sin embargo, la imitación sin reflexión crítica puede tener consecuencias indeseadas. "Una imitación excesiva o sin reflexión crítica puede impedir que el adolescente desarrolle su propia identidad y autonomía", señala Cerdán, lo que puede conducir a una baja autoestima o a conflictos internos. Cuando se orienta hacia conductas peligrosas, como el consumo de sustancias o actividades de riesgo, puede aumentar la probabilidad de comprometer el bienestar físico o emocional del adolescente.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Según expertos de la Universidad de Londres, los adolescentes con alta impulsividad emocional muestran menor resistencia a la influencia de sus iguales. En ocasiones, la imitación está impulsada por la presión social explícita o implícita, lo cual puede limitar la capacidad crítica y la autonomía personal.

¿Cómo pueden ayudar los padres?

La imitación entre adolescentes puede ser tanto consciente como inconsciente. A veces estos comportamientos se perciben como "normales" o incluso "deseables", pero en otras ocasiones el joven es plenamente conocedor de que copia para encajar o reforzar su pertenencia a un colectivo. En ese sentido, la familia desempeña un papel fundamental para ayudarles a tomar conciencia de estas conductas y valorarlas de forma crítica sin (importante) dar la impresión de estar cortándoles las alas.

La experta en adolescencia positiva Diana Al Azem ofrece en su cuenta de Instagram algunas ideas para ayudar a los jóvenes a construir su propia personalidad y educar desde la raíz, no desde la superficie: