Cuál es la mejor hora para tomar el magnesio

En función de los objetivos que se quieran obtener, será mejor tomar el magnesio por la mañana o por la noche

MadridLos suplementos se han convertido en algo cada vez más habitual en nuestro día a día porque nos ayudan a conseguir determinados objetivos, normalmente relacionados con la salud. Si bien es cierto que en la mayoría de las ocasiones una alimentación equilibrada o dirigida puede conseguir resultados parecidos, no siempre es sencillo diseñar una dieta que nos ayude a potenciar lo que queremos y eso se puede conseguir de manera sencilla optando por tomar suplementos concretos.

Las recomendaciones de los expertos siempre dejan claro que lo mejor es consultar con un especialista antes de dar el paso, sobre todo si se tienen ciertos problemas de salud previos. Por ejemplo, en el caso del magnesio no son demasiadas las contraindicaciones que encontramos, porque nuestro cuerpo está diseñado para eliminar el exceso de esta sustancia a través de la orina.

Es precisamente por esto que se suele considerar que las personas con problemas renales no deberían tomarlo sin supervisión. También suele estar contraindicado en pacientes con un ritmo cardiaco lento. En general es seguro, pero hay que tener precaución y tomarlo en las cantidades adecuadas, porque un exceso de magnesio puede provocar diarreas, náuseas y dolores abdominales.

Una vez que esto está resuelto y sabemos cuánto podemos tomar y hacerlo de manera segura, solo queda solucionar otra duda, que no todo el mundo se plantea, pero que puede resultar clave, ¿cuál es la mejor hora del día para tomarlo?

La mejor hora para tomar el magnesio

Como tantas de las dudas que surgen en la vida, la respuesta a esta pregunta es, una vez más: depende. En este caso influirá el objetivo que se busca conseguir para saber cuál es el mejor momento para tomarlo.

El magnesio es un mineral muy importante para nuestro organismo, ayuda a que músculos y nervios funciones de manera adecuada, favorece el funcionamiento del sistema inmunitario, ayuda a que los huesos permanezcan fuertes y a que los latidos del corazón sean constantes, también favorece la producción de energía y ayuda a ajustar los niveles de glucosa, protegiendo ante enfermedades como la diabetes tipo 2.

Tomar el magnesio por la mañana hace que se absorba mejor por parte del organismo y favorece un aumento de energía, reduciendo el cansancio físico y mental. También es el momento de tomarlo si lo que buscas es ayuda para reducir el estrés, porque interviene en la regulación de los niveles de cortisol.

hace que se absorba mejor por parte del organismo y favorece un aumento de energía, reduciendo el cansancio físico y mental. También es el momento de tomarlo si lo que buscas es ayuda para reducir el estrés, porque interviene en la regulación de los niveles de cortisol. Toma el magnesio por la noche si quieres obtener un sueño reparador, porque contribuye a que el cerebro se calme, así como el sistema nervioso central, ayuda a relajar el cuerpo y prepararlo para dormir. También ayuda a regular el ritmo circadiano y a que el sueño sea más profundo y reparador.

Sea cual sea el objetivo que quieres conseguir, lo que se sueñe señalar es que es importante tomar el magnesio acompañado de comida, para evitar que pueda causar molestias digestivas. Además, si prefieres obtenerlo con la alimentación, no dudes en aumentar el consumo de frutas como los plátanos, frutos secos, legumbres, granos enteros como el arroz integral, o leche.