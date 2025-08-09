Inés Gutiérrez 09 AGO 2025 - 21:00h.

Cada edad tiene sus exigencias y sus necesidades, hay suplementos que son más importantes pasados los 50 años

Los mejores suplementos alimenticios: qué funciona y qué no

Compartir







MadridConforme cumplimos años las cosas cambian, cosas que antes parecían un mundo se convierten en prácticamente irrelevantes y también sucede lo contrario. Actuamos distinto, pensamos diferente en muchas cosas y nuestro cuerpo tampoco es el mismo, no solo en el exterior, también somos conscientes de que el interior está cambiando.

La energía que en la juventud se da por supuesta, llega un punto en el que se reduce notablemente, sucede igual con la fuerza o la flexibilidad, si no se trabaja, se pierde. Pasados los 50 es el momento de ponerse las pilas, de pensar en todo aquello que nuestro cuerpo necesita ahora (aunque antes no) y ponerle solución para poder disfrutar del resto de décadas con las mismas ganas.

Para eso hay ciertos cambios que pueden hacerse, algunos de estilo de vida, apostando por llevar una vida más activa, otros de alimentación, buscando que sea más variada y equilibrada, para conseguir todas las vitaminas y minerales que nuestro cuerpo necesita. A veces no es suficiente y es necesario recurrir a ciertos suplementos naturales que nos ayudan a cuidarnos desde el interior.

Suplementos naturales que funcionan en mayores de 50 años

Lo que nuestro cuerpo necesita llegada cierta edad no es lo mismo que en los años anteriores, ni tiene por qué ser igual a lo que necesitemos en el futuro. Pasados los 50 años hay ciertas vitaminas y minerales que se necesitan en una cantidad mayor, por lo que no sería mala idea consultar con nuestro médico si es necesario añadir un suplemento natural.

PUEDE INTERESARTE Los 10 mejores suplementos vitamínicos de este año

Es lo que sucede con el calcio, imprescindible para unos huesos fuertes que con la edad se van debilitando. Se puede encontrar en la leche y los productos lácteos, pero también en pescados de espinas blandas (como las sardinas enlatadas) y las verduras de hojas verdes. El calcio trabaja con la vitamina D, que es necesaria para que este se fije a los huesos, unos 15 minutos de sol diario puede ayudarnos (siempre con protección), pero también hay algunos alimentos que están fortificados con vitamina D.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La vitamina B6 es la que ayuda a formar los glóbulos rojos y se puede conseguir de las patatas o el pollo, pero tampoco hay que olvidar la vitamina B12, que conocemos porque a los vegetarianos les cuesta conseguirla, pero que llegados a cierta edad todos necesitamos reforzar, porque mantiene saludables los glóbulos rojos y también los nervios.

También suele recomendarse añadir antioxidantes, que son sustancias naturales que pueden ayudar a proteger contra algunos daños o enfermedades. Pueden tomarse como suplemento externo o a través de la alimentación, por ejemplo, los betacarotenos los obtenemos de las frutas y verduras anaranjadas, la vitamina C de frutas cítricas, la vitamina E de frutos secos y aceite de oliva, y otros como el selenio se consiguen incluyendo en la dieta mariscos o carne.

En cualquier caso, incluir un suplemento en nuestra alimentación, sobre todo si no es a través de la alimentación, debe hacerse siempre con el apoyo de un profesional, porque algunos pueden tener ciertas contraindicaciones o no deben tomarse si se necesita una determinada medicación.