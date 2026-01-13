Las fases del cerebro humano: las edades clave en las que este órgano experimenta cambios significativos

Inés Gutiérrez 13 ENE 2026 - 20:00h.

Que estas sean las edades de cambios más significativos no quiere decir que solo se produzcan ahí

La regla de los 10 años: por qué hay que cambiar algo gordo de tu vida cada década

MadridA lo largo de la vida pasamos por diferentes etapas y suelen estar bastante diferenciadas. Aunque cada persona establezca esas etapas en función de sus propias vivencias o aprendizajes personales, hay ciertos puntos que parecen ser comunes a todas las personas. Nuestro cerebro pasa por etapas similares en momentos parecidos, edades que tienden a repetirse en todas las personas, por muy distintas que estén siendo sus vidas.

Las edades clave en las que el cerebro experimenta cambios significativos

A lo largo de la vida, el cerebro atraviesa cinco etapas diferenciadas, por lo menos eso es lo que ha señalado un reciente estudio publicado en Nature Communications. Son transiciones que se basan en cambios en la conectividad neuronal y que tienen lugar a los 9, 32, 66 y 83 años. Estas son las edades que verdaderamente suponen un cambio para nuestro cerebro, cuatro puntos de inflexión que ayudan a entender cómo se desarrolla y envejece la estructura y función cerebral.

En su estudio, investigadores de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), observaron y analizaron imágenes de cerebros de 3.802 personas entre 0 y 90 años, estableciendo así esas cinco etapas que son clave. Rafael Romero García, profesor titular del departamento de Fisiología Médica y Biofísica, y director del Laboratorio de Neuroimagen y Redes Cerebrales de la Universidad de Sevilla, ha explicado a SMC España (Science Media Centre España), las diferencias entre ellas:

Entre los 0 y los 9 años , el volumen de la materia gris (que contiene las neuronas) y de la materia blanca (que contiene las conexiones) aumenta drásticamente

, el volumen de la materia gris (que contiene las neuronas) y de la materia blanca (que contiene las conexiones) aumenta drásticamente De los 9 a los 32 años , se mantiene el aumento de la materia blanca y las conexiones se vuelven más eficientes

, se mantiene el aumento de la materia blanca y las conexiones se vuelven más eficientes La tercera etapa tiene lugar entre los 32 y los 66 años , cuando se produce una fase de estabilización

, cuando se produce una fase de estabilización De los 66 a los 83 años comienza a aumentar la pérdida de conectividad

comienza a aumentar la pérdida de conectividad A partir de los 83 años, las distintas áreas del cerebro tienen más dificultad para comunicarse.

“Existen limitaciones reconocidas por los propios autores, entre ellas la dificultad intrínseca de inferir la conectividad cerebral a partir de la resonancia magnética y el hecho de no separar los análisis por sexo, ya que hombres y mujeres podrían presentar ritmos de desarrollo distintos”, ha querido matizar Romero sobre la investigación, dejando la puerta abierta a futuras investigaciones que aporten nuevos datos o más concretos.

No obstante, reconoce que “Pese a estas limitaciones, es una gran aportación que ha permitido identificar momentos de inflexión en el desarrollo y que podría ayudarnos a comprender mejor las alteraciones cerebrales asociadas a trastornos del neurodesarrollo y a la demencia”.

A pesar de lo que se pueda entender de estos datos, el cerebro no sería ‘adolescente’ hasta los 32 años, algo que confirma Sandra Doval, profesora Docente Investigadora en la Universidad Internacional de La Rioja, al mismo medio. “El cerebro a los 30 años es plenamente maduro y funcional; simplemente, a los 32 se detecta un cambio en el patrón de cómo continúa desarrollándose”.

También ha querido matizar que estos resultados no señalan que a los 66 años comience un declive del cerebro, “a los 66 años ocurre un punto de inflexión topológica”, explica. “El verdadero cambio más marcado en términos de reducción de conectividad ocurre más tarde, alrededor de los 83 años”. En sus palabras: “el estudio identifica cuándo cambian los patrones de reorganización del cableado cerebral, no cuándo el cerebro ‘madura’, ‘envejece’ o ‘declina’ en términos funcionales”.