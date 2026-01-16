Esta técnica quirúrgica está dirigida a personas que buscan un rejuvenecimiento natural, discreto y duradero

El minilifting facial se ha consolidado en los últimos tiempos como una de las intervenciones más demandadas entre mayores de 50 años. Lejos de las cirugías agresivas asociadas a cambios drásticos en la expresión, esta técnica responde a la filosofía de mejorar sin transformar, corregir sin exagerar y prolongar en el tiempo una imagen coherente con la edad.

El aumento de su popularidad entre hombres y mujeres se explica por una combinación de factores clave. Redefine el óvalo facial con resultados sutiles y duraderos, cicatrices mínimas y una recuperación más rápida que el lifting tradicional. Aunque no existe una edad concreta recomendada, el minilifting está especialmente indicado para personas entre 40 y 65 años con flacidez incipiente o moderada. Eso sí, tampoco hace milagros. El doctor Ángel Martín, director médico de Clínica Menorca, nos explica todo lo que hay que saber sobre un tratamiento cada vez más en alza.

¿Qué cambios faciales propios de la edad aborda mejor el minilifting en pacientes mayores de 50?

El minilifting aborda especialmente la flacidez del tercio medio e inferior del rostro: descolgamiento de mejillas, pérdida del óvalo facial, aparición de surcos nasogenianos marcados y los inicios de la papada. No está indicado para corregir un envejecimiento muy avanzado, pero sí para rejuvenecer de forma eficaz cuando el problema principal es la laxitud moderada de los tejidos.

¿Qué criterios utiliza para determinar si un paciente es un buen candidato para este procedimiento?

Valoro principalmente el grado de flacidez, la calidad de la piel, la estructura ósea, el estado general de salud y las expectativas del paciente. Un buen candidato es alguien que busca un resultado natural, sin cambios drásticos, y que entiende que el minilifting mejora, pero no detiene el envejecimiento.

¿Cómo influyen factores como la calidad de la piel, el tabaquismo o la pérdida de volumen en el resultado?

La calidad de la piel es clave: una piel elástica responde mejor y mantiene los resultados más tiempo. El tabaquismo perjudica la cicatrización y puede comprometer el resultado, por lo que recomendamos dejar de fumar al menos una semana antes de la cirugía. La pérdida de volumen, muy frecuente a partir de los 50, no se corrige con un minilifting; por eso, en muchos casos es necesario combinarlo con técnicas de reposición de volumen.

¿En qué consiste exactamente el procedimiento?

El minilifting nace como una evolución de la ritidectomía (lifting) clásica, respondiendo a la demanda de técnicas menos invasivas, con cicatrices mínimas y tiempos de recuperación más cortos, pero manteniendo resultados eficaces y duraderos. A diferencia del lifting convencional, esta técnica actúa sobre los planos profundos del rostro (SMAS/plano profundo) con un despegamiento cutáneo mínimo, lo que reduce la agresión quirúrgica y el riesgo de complicaciones.

La intervención se realiza mediante pequeñas incisiones preauriculares y en la línea del cabello, prácticamente imperceptibles una vez cicatrizadas, y permite mejorar de forma evidente el tercio medio e inferior de la cara, redefinir la línea mandibular, tensar la zona superior del cuello y suavizar surcos y comisuras.

¿Qué riesgos específicos se deben tener en cuenta?

Como toda cirugía, conlleva riesgos, aunque son poco frecuentes cuando está bien indicada. Los más habituales son hematomas, inflamación, alteraciones temporales de la sensibilidad o cicatrices visibles en casos excepcionales. Una correcta selección del paciente y un cirujano experimentado reducen estos riesgos de forma significativa.

¿Cuánto dura la intervención?

El minilifting se lleva a cabo con anestesia local y sedación, en régimen ambulatorio, con una duración aproximada de una hora y media, dependiendo de cada caso. Gracias al abordaje mínimamente invasivo, la inflamación y los hematomas son menores y la mayoría de los pacientes retoman su vida social y laboral en un plazo de 7 a 10 días.

¿Es habitual combinar el minilifting con otros tratamientos?

Sí, es muy habitual. En pacientes mayores de 50 años se combina con frecuencia con blefaroplastia, lipofilling, tratamientos de calidad de piel o técnicas médico-estéticas complementarias. Esto permite un rejuvenecimiento más global y armónico.

¿El precio varía en función de la edad o la complejidad del caso?

El precio no depende de la edad, sino de la complejidad quirúrgica, del tiempo de intervención y de si se asocian otros procedimientos. Cada caso debe valorarse de forma individual.

¿En qué medida el minilifting rejuvenece sin cambiar la expresión natural del rostro?

Cuando está bien indicado y correctamente realizado, el minilifting rejuvenece sin alterar la expresión. El objetivo no es “cambiar la cara”, sino devolver al rostro una versión más descansada y firme, respetando siempre la identidad del paciente.

¿Cuánto suelen durar los resultados en pacientes mayores de 50?

Los resultados suelen mantenerse entre 5 y 7 años, dependiendo del tipo de piel, los hábitos de vida y el envejecimiento natural de cada persona. No es un efecto permanente, pero sí duradero.

¿Qué tipo de seguimiento a largo plazo recomienda para mantener los resultados?

Recomiendo un seguimiento periódico y combinar la cirugía con tratamientos de mantenimiento: cuidado de la piel, protección solar, hábitos saludables y, cuando es necesario, tratamientos médico-estéticos que ayuden a preservar la calidad cutánea.

¿Con qué frecuencia realiza esta operación en pacientes mayores de 50 años?

Es una de las cirugías faciales que realizo con mayor frecuencia en este grupo de edad, precisamente porque responde muy bien a las necesidades reales de pacientes que buscan un rejuvenecimiento natural, discreto y duradero, fiel a su identidad y con una técnica menos invasiva.