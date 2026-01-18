Ninguna de estas pruebas sustituye al diagnóstico médico, pero puede ser útiles para darnos pistas del problema

Diez nuevos síntomas que pueden predecir el Alzheimer que no eran tenidos antes en cuenta

Detectar los signos tempranos de demencia puede suponer una gran diferencia a la hora de planificar el cuidado, el soporte médico y la calidad de vida de las personas mayores. Aunque no existe una prueba única que confirme por sí sola una demencia, dado que el diagnóstico siempre requiere de una evaluación profesional y posterior seguimiento clínico, sí que existen herramientas rápidas de cribado que pueden alertarte de signos preocupantes en cuestión de minutos. Eso sí, estas pruebas nunca sustituyen a un diagnóstico médico, pero esto no quita que sean útiles para decidir si es momento de consultar con un profesional.

3 ejercicios que dan pistas sobre una posible demencia

1.- Evaluar la memoria de corto plazo (≈1 minuto)

Uno de los síntomas tempranos más comunes de demencia es la dificultad para recordar información reciente. Esto puede incluir olvidos frecuentes, repetir la misma pregunta varias veces o perder citas o eventos importantes. Según la Alzheimer’s Association, uno de los primeros signos es precisamente la pérdida de memoria que interrumpe la vida cotidiana.

Para hacer una prueba rápida en casa: Pide a la persona que recuerde y repita tres palabras sencillas después de una breve distracción (por ejemplo, pedirle que cuente de 20 hacia atrás). Si no puede repetirlas o lo hace con gran dificultad, esto puede indicar deterioro de la memoria de corto plazo.

En cualquier caso, ten en cuenta que no todos los olvidos significan demencia (el estrés o el cansancio también afectan), pero esta prueba básica puede dar una señal temprana.

2.- Mini-Cog: memoria + dibujo en menos de 3 minutos

El Mini-Cog es una herramienta de cribado diseñada para detectar señales de deterioro cognitivo en solo 3 minutos. Consta de dos partes: prueba de recuerdo de palabras, de la que ya os hemos hablado, y la prueba de dibujo del reloj.

Para esta segunda parte se le pide dibujar un reloj marcando una hora específica, lo cual evalúa funciones como la orientación, la planificación y la coordinación visuoespacial.

El resultado combinado permite detectar deterioro cognitivo que se sugiere en demencias incipientes.

3.- Observa cambios conductuales que van más allá del olvido

Además de las pruebas de memoria, existen alteraciones en el comportamiento y la cognición que muchas veces son visibles incluso antes de que un test formal pueda detectarlas. Varias listas de las señales tempranas de Alzheimer o demencia serían:

Dificultad para planificar o resolver problemas , como manejar finanzas básicas o seguir instrucciones sencillas.

, como manejar finanzas básicas o seguir instrucciones sencillas. Confusión con el tiempo o el lugar , como olvidarse de fechas o perderse en un vecindario familiar.

, como olvidarse de fechas o perderse en un vecindario familiar. Problemas con el lenguaje , como dificultades para seguir una conversación o encontrar palabras simples.

, como dificultades para seguir una conversación o encontrar palabras simples. Cambios de humor o personalidad, como irritabilidad, retraimiento social o apatía.

De nuevo, es importante tener presente que todas estas señales suelen observarse en conjunto con los problemas de memoria, y aunque por sí solas no permiten un diagnóstico, pueden reforzar la necesidad de consultar a un médico.

La importancia de la detección temprana

El diagnóstico precoz de demencia o deterioro cognitivo no solo permite planificar cuidado y tratamiento, sino que también puede facilitar intervenciones que mejoren la calidad de vida y retrasen un empeoramiento más rápido. El blog del Instituto Ramón Maragall subraya que un diagnóstico temprano proporciona acceso a tratamientos y asistencia especializada útiles en las fases iniciales.

Además, existen desarrollos prometedores en tests digitales accesibles, como pruebas de memoria por smartphone que podrían detectar signos de deterioro cognitivo de forma remota y con alta precisión, ampliando las opciones de cribado temprano.

En cualquier caso, si al aplicar alguno de los pasos anteriores notas fallos persistentes o progresivos, lo recomendable es, en primer lugar, consultar con un médico o especialista en neurología. Él o ella podrá realizar tests más completos como el Mini Mental State Examination (MMSE) o el MoCA, ampliamente usados para evaluar cognitivamente. Es importante tomar nota de todos los síntomas y observaciones con el máximo detalle, ya que la historia clínica y el contexto son fundamentales para tomar decisiones diagnósticas.

En definitiva, y aunque la demencia es una condición compleja que no puede diagnosticarse con una sola prueba de “menos de 3 minutos”, existen herramientas sencillas como es el caso de la evaluación de memoria básica, el Mini-Cog rápido y la observación de cambios de conducta, que permiten detectar señales tempranas que justifican una evaluación médica completa.