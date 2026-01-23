La emotiva jubilación forzosa a los 70 años de uno de los mejores urólogos españoles

Jefe de urología en el Gregorio Marañón, pionero y maestro de generaciones enteras de urólogos en activo

"Mi empresa me quiere obligar": ¿existe la jubilación forzosa en España?

Compartir







Después de más de cuatro décadas entregado a la sanidad pública, el doctor Carlos Hernández Fernández se despidió del Hospital General Universitario Gregorio Marañón con una ovación que no pudo ni quiso contener las lágrimas. No eran las de él, sino las de sus compañeros, que lo esperaban por sorpresa en su último día de trabajo como jefe del Servicio de Urología, cargo que ha ejercido durante los últimos 35 años. El motivo de su adiós: la jubilación forzosa a los 70, que aceptó solo cuando ya no le quedaba más remedio. A sus espaldas, deja una de las trayectorias más reconocidas de la urología española.

Formado en la Universidad Autónoma de Madrid y especialista en Urología por el Hospital Ramón y Cajal, Carlos Hernández ha dedicado más de 40 años al Gregorio Marañón. Desde 1990 ha dirigido el Servicio de Urología y ha sido también profesor responsable de la docencia clínica en la Universidad Complutense, formando generaciones enteras de urólogos que hoy ejercen por toda España.

Ha publicado más de 200 artículos científicos y ha presentado más de 400 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales, pero quizá su mayor legado no esté en los papers, sino en los quirófanos, donde ha realizado miles de intervenciones complejas, incluyendo trasplantes renales y cirugías oncológicas avanzadas, y ha sido pionero en introducir técnicas como la laparoscopia urológica y, más recientemente, la cirugía robótica con el sistema Da Vinci.

Una ovación con lágrimas en los ojos

El reconocimiento llegó sin previo aviso y no en forma de premio institucional, sino como un gesto espontáneo de sus compañeros. Tal y como relató uno de sus hijos en un post publicado en redes sociales, al llegar esa mañana al hospital lo esperaban decenas de sanitarios del servicio, de todas las edades, para rendirle homenaje. Muchos de ellos, cuenta, “con lágrimas en los ojos”. Un gesto tan emotivo como infrecuente en un entorno donde los profesionales muchas veces se van sin ruido.

“La jubilación le tocaba a los 65, pero no quiso. Todavía quería seguir aportando unos años más a la sanidad pública española”, escribe su hijo. Y continúa: “Ojalá nos tengan que obligar a nosotros a jubilarnos con 70 años porque nos guste tanto nuestro trabajo que no nos queramos ir”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Parte de un esfuerzo colectivo

La despedida de Carlos Hernández coincidió, quizás no por casualidad, con una noticia que resuena con fuerza entre el personal médico: España ha encadenado 34 años consecutivos como líder mundial en trasplantes de órganos, gracias a un sistema sanitario público que ha logrado cifras récord de donación y coordinación.

En esa historia de éxito colectivo, el doctor Hernández ha sido una pieza clave. Como especialista en trasplante renal, ha participado en cientos de procedimientos que han salvado vidas, devuelto calidad a pacientes en diálisis crónica y ampliado las fronteras de lo posible dentro de la cirugía urológica española.

Más allá del quirófano, su aportación ha sido también pedagógica y estructural: consolidó un servicio de urología puntero, integró la innovación robótica en la rutina clínica del hospital y contribuyó a formar a decenas de residentes que hoy reproducen su metodología en otros centros del país.

Una segunda familia, una primera vocación

“Hoy se ha despedido de su segunda familia, la del hospital”, escribe su hijo. “Y los de la primera familia, la de casa, esperamos poder seguir disfrutándole muchos años más”. Pocas veces la frontera entre lo profesional y lo personal se diluye de forma tan limpia. Y en esa frase final, se resume también el peso simbólico de una vida que ha girado en torno a la vocación, la medicina y la entrega a un servicio público muchas veces cuestionado pero sostenido por personas como él.

En un contexto en el que los sanitarios conviven con recortes, contratos precarios y sobrecarga estructural, la figura de un jefe de servicio que desea seguir trabajando a los 70 no solo emociona: interpela. ¿Qué hace falta para que un médico quiera quedarse? ¿Qué significa jubilar a alguien que todavía aporta, enseña y transforma?