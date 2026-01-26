¿Cuáles son los síntomas más comunes que se sufren antes de que se manifieste una migraña?

Inés Gutiérrez 26 ENE 2026 - 20:00h.

Generalmente se tienen en cuenta los desencadenantes de las migrañas, pero pueden estar relacionados con estos síntomas

La migraña, una enfermedad que no se trata lo suficiente: "Muchos pacientes que necesitan tratamiento no lo están recibiendo"

Compartir







MadridLos dolores de cabeza son molestos y esto puede corroborarlo todo aquel que alguna vez haya padecido alguno, pero en el caso de las migrañas, no solo es así, también pueden llegar a resultar incapacitantes. El dolor que produce la migraña no es como los demás, es un dolor de cabeza agudo e intenso, suele afectar solo a un lado de la cabeza con un dolor pulsátil y puede provocar náuseas, vómitos y sensibilidad a la luz o al sonido.

Se trata de una enfermedad neurológica, está provocada por una actividad del cerebro anormal y los desencadenantes pueden ser muy variados, aunque no siempre están del todo claros los motivos. Hay ciertos alimentos que aumentan el riesgo de que tenga lugar un episodio, también ciertos olores fuertes, pueden desencadenarse ante situaciones de estrés, por ciclos hormonales o por no dormir lo suficiente, entre otras causas.

PUEDE INTERESARTE Migrañas y alergias estacionales: un neurólogo explica las causas y los hábitos para reducir los síntomas

Hay diferentes tipos de migraña, siendo la más frecuente la migraña sin aura. En este caso el dolor, como señalábamos, suele aparecer en un lado de la cabeza y ser pulsátil, dura más de cuatro horas (aunque no suele superar las 72 horas), la intensidad aumenta con el ejercicio o al mover la cabeza y aparecen molestias a la luz y al ruido.

Las migrañas con aura, previo a estos síntomas, presentan otros que afectan a los sentidos. La más frecuente es el aura visual, que se manifiesta como luces o destellos luminosos, pero también puede ser sensitiva, con acorchamiento de las extremidades u hormigueos, o del lenguaje, con pérdida de fluidez o dificultad para encontrar las palabras, aunque estas son menos habituales.

Esta es una enfermedad crónica y su tratamiento se basa en reducir los síntomas una vez que aparecen y tratar de evitar que se desencadene una crisis, a través de determinadas medicaciones y tomando ciertas medidas, como evitando los alimentos que pueden desencadenarlas, reduciendo el estrés y la tensión, manteniendo ritmos de sueño constantes… Es también una buena idea saber cuáles son los síntomas más frecuentes que nos indican que un episodio puede desencadenarse, para así poder estar prevenidos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Los síntomas que alertan de una migraña

En muchas ocasiones, el episodio viene acompañado de algunos síntomas previos que pueden alertar de que va a desencadenarse, aunque no todo el mundo los tiene y, de ese porcentaje, muy poca gente sabe reconocerlos. Esta etapa previa se denomina fase premonitoria y puede comenzar hasta 48 horas antes.

Entre los síntomas más frecuentes encontramos cambios en el estado de ánimo, ya sea irritabilidad o tristeza o todo lo contrario, episodios de euforia. También son frecuentes la fatiga, falta de concentración o bostezos repetidos, las molestias en la zona del cuello, cambios en el apetito o un aumento de la sed. Pueden producirse hipersensibilidades (luz, olores o ruido) e incluso notar sensaciones súbitas de frío o calor.

No suelen darse todos los síntomas, suelen experimentarse solo algunos de ellos, tres o cuatro por crisis, aunque no siempre son los mismos, lo que hace que resulte más complicado identificarlos. Algunos, como el cansancio, suelen intensificarse conforme se acerca la crisis. Intervenir en el momento en el que aparecen estos síntomas podría ser clave para atenuar la crisis.