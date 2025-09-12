La migraña es la sexta enfermedad más prevalente del mundo y es la primera causa de discapacidad en adultos menores de 50 años

"¿Cómo sé si es dolor de cabeza o migraña?": las señales que deben ponerte en alerta

El dolor de cabeza es algo que todos en algún momento hemos experimentado en nuestra vida diaria. Aparece en múltiples situaciones y puede llegar a ser grave e impacaciente, como le ocurre a quienes tienen migrañas, una de las cefaleas más comunes. De hecho, la migraña es la sexta enfermedad más frecuente del mundo, sobre todo en mujeres: aproximadamente un 18% de las mujeres en el mundo padecen migraña, frente a un 9% de los hombres.

La mayoría de las personas sienten un dolor pulsátil únicamente en un lado de la cabeza -a diferencia de las personas que no padecen la enfermedad que suelen tenerlo en ambos lados- , y puede ir asociado a náuseas y/o vómitos, intolerancia a la luz (fotofobia) y/o a los sonidos fuertes (fonofobia).

En España padecen migraña más de 5 millones de personas, de las cuales, más de 1,5 millones la padecen en su forma crónica (sufren dolor de cabeza más de 15 días al mes), según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN). Además, cada año, en España, un 2,5% de la población española comienza a padecer migraña y aproximadamente en un 3% de los pacientes con migraña se cronifica su enfermedad.

¿Cómo son los dolores de migraña?

Normalmente, los dolores de migraña son:

Comienzan como un dolor sordo y empeoran en cuestión de minutos a horas.

Se sienten pulsátiles, palpitantes , o laten con violencia.

, o laten con violencia. Son peores en un lado de la cabeza con dolor por detrás del ojo o en la parte posterior de la cabeza o el cuello .

o en la parte . Duran de 4 a 72 horas.

¿Qué factores pueden desencadernar la migraña?

La migraña causada por actividad cerebral anormal, puede desencadenar por muchos factores:

Abstinencia de cafeína.

Cambios en los niveles hormonales durante el ciclo menstrual de las mujeres o con el uso de píldoras anticonceptivas.

durante el ciclo menstrual de las mujeres o con el uso de píldoras anticonceptivas. Cambios en los patrones del sueño , como no dormir lo suficiente.

, como no dormir lo suficiente. Tomar alcohol .

. Ejercicio u otro estrés físico.

Ruidos fuertes o luces brillantes.

Pasar por alto comidas.

Olores y perfumes.

Fumar o exposición al humo.

Estrés y ansiedad.

Alimentos pueden desencadenar migrañas:

Los más comunes son:

Chocolate.

Productos lácteos, especialmente ciertos quesos.

Productos con glutamato monosódico (GMS).

Alimentos que contienen tiramina como el vino rojo, el queso curado , el pescado ahumado, los hígados de pollo, los higos, algunas legumbres.

, el pescado ahumado, los hígados de pollo, los higos, algunas legumbres. Frutas (aguacate, banano, frutos cítricos).

(aguacate, banano, frutos cítricos). Carnes que contengan nitratos (como el tocino, los perros calientes, el salami, las carnes curadas).

Cebollas.

Maní y otras nueces y semillas.

Alimentos procesados, fermentados, adobados o marinados.

Comorbilidades asociadas a las migrañas

En nuestro país, la migraña también es la primera causa de discapacidad en adultos menores de 50 años: más del 50% de los pacientes presentan discapacidad grave o muy grave. Además, se asocia con:

Mayor riesgo de ansiedad y depresión : un 38% de pacientes muestran síntomas depresivos de moderados a graves.

: un 38% de pacientes muestran síntomas depresivos de moderados a graves. Problemas cardiológicos y vasculares.

Trastornos del sueño .

. Problemas inflamatorios.

Problemas gastrointestinales.

¿Cómo impacta la migraña económicamente?

La migraña genera un impacto económico muy elevado. En España, se calcula que el coste total oscila entre 10.394 y 14.230 millones de euros anuales. De este coste, aproximadamente un 65% está asociado a pérdidas de productividad laboral por absentismo y presentismo, y que por persona puede superar los 6.000 euros.

También al impacto de la migraña en la carrera profesional del paciente:

Un 25% de los pacientes declaran haber perdido su empleo como consecuencia de su enfermedad

declaran haber como consecuencia de su enfermedad Un 28% indican que no les es posible ascender laboralmente

Un 43% afirman que la migraña les ha impedido acceder a un trabajo o renovar un contrato.

Además de la necesidad de recursos sanitarios: en los últimos 6 meses, más del 70% de las personas con migraña han necesitado visitar a un médico de atención primaria o a un neurólogo, más del 45% había acudido a urgencias y cerca del 12% había sido hospitalizado.

Una enfermedad muy infradiagnosticada

"La migraña supone una carga muy significativa tanto para los pacientes como para la sociedad y tanto a nivel económico como sociosanitario. Debido a su alta prevalencia como por la discapacidad que provoca debería ser una prioridad de salud pública y, sin embargo, sigue estando altamente infradiagnosticada y subtratada", comenta Robert Belvís, Coordinador del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología (SEN).

"En la SEN estimamos que solo un 56% de las personas con migraña en España ha recibido un diagnóstico adecuado de la enfermedad y que menos del 20% de las personas con migraña que necesitan tratamientos preventivos están accediendo a ellos".

Según los últimos estudios, cerca del 25% de los pacientes podrían beneficiarse del tratamiento preventivo, pero menos del 10% lo recibe

Tratamientos disponibles que no están llegando

La SEN considera que la baja utilización de tratamientos preventivos, a pesar de la alta discapacidad asociada a la migraña, es uno de los mayores retos que se deben afrontar. Ya que a pesar de que en los últimos años se han producido importantes avances en el conocimiento de la fisiopatología de la migraña que han permitido el desarrollo de varios tratamientos eficaces que han conseguido mejorar significativamente la calidad de vida de muchos pacientes, el acceso a estos fármacos es desigual tanto entre las diferentes comunidades autónomas, como dentro de la misma región, dependiendo del centro donde el paciente sea tratado.

"Según los últimos estudios que manejamos, cerca del 25% de los pacientes españoles tienen más de cuatro días de migraña al mes, por lo que podrían beneficiarse del tratamiento preventivo. Sin embargo, menos del 10% lo recibe, y solo un 1% de los pacientes están accediendo a las nuevas terapias anti-CGRP", comenta Robert Belvis.

"Por lo tanto, muchos pacientes que necesitan y se podrían ver beneficiados por los tratamientos disponibles, no los están recibiendo", añaden. Desde la Sociedad Española de Neurología reclaman un plan estratégico que permita un abordaje multidisciplinar, integral y transversal de la migraña y otras cefaleas en el seno del Sistema Nacional de Salud para garantizar que la atención médica sea comparable en todas las comunidades autónomas y que no exista inequidad. "Está en nuestras manos ayudar al paciente a reducir la discapacidad que sufre, mejorar su calidad de vida, y a la vez reducir los costes derivados de las bajas laborales y pérdida de productividad que provoca la migraña".