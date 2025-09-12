Ana, paciente de migraña, cuenta cómo es vivir con un dolor de cabeza insoportable todo los días de tu vida

La migraña, una enfermedad que no se trata lo suficiente: "Muchos pacientes que necesitan tratamiento no lo están recibiendo"

En muchos trabajos, un motivo frecuente de baja es la migraña. Quienes la sufren se quejan a menudo de incomprensión en su entorno. Las crisis pueden ser insoportables. En España 5.000.000 de personas la padecen y es la primera causa de incapacidad laboral en menores de 50 años.

La música ha pasado de ser su pasión a un sonido insoportable. Ana Aguilar es una de las pacientes de este insoportable dolor de cabeza: "Tengo un montón de vinilos, pero es que no los pongo porque me molesta mucho la música".

Ana tiene migraña crónica y vive con dolor de cabeza todos los días de su vida: "La gente con migraña es como si viviera con un casco cuatro tallas más pequeño puesto". Planes tan comunes como ir a un concierto o ir al cine para ella resultan casi imposibles: "Las luces y los sonidos me destrozan". Fernando sufre esta enfermedad desde los 23 años: "Es un dolor totalmente inhabilita".

Una enfermedad que todavía no tiene cura

"La incapacidad que se produce es como la de la ceguera o como la de un ataque de epilepsia", explica Isabel Colomina, presidenta de la Asociación española de Migraña y Cefalea. El dolor es físico pero también emocional.

A Ana, le cuesta mucho seguir con su día a día padeciendo esta enfermedad: "Cuesta mucho explicar lo que se sienten, porque como para ellos es un simple dolor de cabeza, no lo entiende nadie. O sea, solamente una persona que vive a diario con eso lo entiende". Un dolor para el que de momento no existe cura: "Yo he llegado hasta llorar de dolor por no poder hacer nada"