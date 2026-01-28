El hombre que empezó a correr maratones a los 80 años: “Me ha dado vida”

A sus 87 años, Javier Martínez Giraldo ha completado una maratón, dos medias maratones y más de 40 carreras de diez kilómetros

En un mundo donde el paso del tiempo suele verse como una limitación, el colombiano Javier Martínez Giraldo ha convertido cada zancada que da en una lección de vida. Su historia no trata de récords ni de marcas oficiales, sino de resiliencia, propósito y gratitud. Empezó a correr hace casi siete años y a sus 87 sigue sumando kilómetros y seguidores en su perfil en Instagram (@javi.runner87) que encuentran en sus palabras un recordatorio poderoso: “Nunca es tarde para empezar”.

Martínez saltó a la atención pública cuando su nieta lo animó a compartir en redes sociales los videos de sus entrenamientos y carreras. Hoy tiene más de 42.000 seguidores con los que comparte sus rutinas de entrenamiento, sus logros deportivos y mensajes de motivación y superación. Para Javier, correr no va de competir con otros, sino de establecer un diálogo con su propio cuerpo y espíritu: “No se trata de ir rápido… cada kilómetro que corro es un agradecimiento a la vida por poder hacerlo".

"La vida no se mide por años"

"A esta edad uno entiende que la vida no se mide por años, sino en los momentos que lo marcaron y en las personas que lo acompañaron. El deporte me enseñó que la edad no es un límite, es una forma de disfrutar el camino, definitivamente no subo un número más sino que bajo otro escalón hacia una vida más plena y feliz", asegura en sus redes sociales.

Desde el principio, Javier supo que no corría solo. Su familia, especialmente sus hijos y nietos, muchos de ellos también deportistas, son su motivación diaria. Comenzó a correr en serio en octubre de 2019. "Antes yo solo salía a entrenar porque me gustaba, pero no me había metido en el mundo de las carreras". La pandemia pareció truncar sus planes, pero su hijo le regaló una cinta de correr. "Fue una bendición, podía seguir haciendo lo que más me gustaba; no tenía excusa para no entrenar", admite.

Correr como forma de vida

Después comenzó a inscribirse en todas las carreras que se celebraban en su ciudad, al tiempo que entrenaba más y mejor. A lo largo de su trayectoria ha completado una maratón completa, dos medias maratones, más de 40 carreras de 10 kilómetros y varias de 5 kilómetros, una actividad física que muchos atletas mucho más jóvenes considerarían exigente. Pero más allá de cifras o carreras, lo que más llama la atención de su relato es su actitud ante la vida. “Correr no me ha quitado años, me ha dado vida. Mientras pueda dar un paso más, voy a seguir", afirma con una mezcla de humildad y determinación.

La historia de Javier Martínez Giraldo es un ejemplo vivo de que el envejecimiento no tiene por qué ser sinónimo de retirada. Al contrario, puede ser una etapa de mayor propósito, claridad y enfoque en lo esencial: "Soy feliz de poder decir que tengo 87 años y sigo haciendo lo que más me gusta (...) Corro para demostrarme que todavía puedo, que moverme es un privilegio y que la edad no define hasta donde puedo llegar".