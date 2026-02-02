Siete hábitos que debes cambiar para rejuvenecer tu cerebro una década, según Harvard

Redacción Uppers 02 FEB 2026 - 13:40h.

Modificar determinadas conductas relacionadas con el estilo de vida es clave para preservar la salud cerebral

Los hábitos de salud cerebral que descuidan el 50% de los españoles: "Alzhéimer, ictus y párkinson son las que más nos preocupan"

Durante décadas, el envejecimiento del cerebro fue considerado un proceso inevitable y esencialmente irreversible. Sin embargo, los avances recientes en neurociencia han comenzado a cuestionar esta idea, mostrando que el cerebro adulto conserva una notable capacidad de adaptación y renovación. Conceptos como la neuroplasticidad, la neurogénesis y la reserva cognitiva han demostrado que la estructura y el funcionamiento cerebral no dependen únicamente de la edad cronológica, sino también de los hábitos cotidianos.

En este contexto, cambiar determinadas conductas relacionadas con el estilo de vida se perfila como una estrategia viable para preservar e incluso rejuvenecer la salud cerebral. Los especialistas de la Universidad de Harvard han seleccionado en un artículo diferentes comportamientos que, repetidos a diario, tienen un impacto negativo en la memoria, partiendo de un análisis de patrones de vida y su relación con la función cognitiva. Estos son los siete hábitos que convendría adquirir a cualquier edad para preservar nuestra salud cerebral.

Controla tu estrés

El estrés diario, como la presión de las fechas límite o las discusiones triviales, puede afectar tu capacidad de concentración y memoria. Pero el problema más grave es la ansiedad constante. Si no tienes una estrategia para controlar el estrés, proteger tu memoria es una poderosa razón para diseñar una. La respiración profunda, la meditación, el yoga y una vida consciente pueden ayudarte.

Duerme bien por la noche

Las personas que no duermen bien tienden a ser más olvidadizas que quienes tienen un sueño profundo. Dormir bien por la noche es esencial para consolidar los recuerdos, pero muchos medicamentos para tratar el insomnio también pueden afectar la función cerebral en general. Por eso, lo mejor es intentar primero mejorar los hábitos de sueño y recurrir a la medicación solo si estas medidas no ayudan. Si necesitas somníferos, usa la dosis más baja durante el menor tiempo posible.

Deja de fumar

Los fumadores tienen un mayor grado de pérdida de memoria relacionada con la edad. De hecho, quienes fuman más de dos paquetes al día en la mediana edad tienen más del doble de riesgo de desarrollar demencia en la vejez que los no fumadores. Dejar de hacerlo o fumar menos de medio paquete al día conlleva un riesgo similar de demencia que quienes nunca han fumado.

Bebe con moderación

Beber demasiado alcohol aumenta el riesgo de demencia. Quienes arrastran problemas de alcoholismo tienen dificultad para realizar tareas de memoria a corto plazo, pero también hay otra pérdida de memoria característica de estos casos, el síndrome de Korsakoff. En esta afección la deficiencia prolongada de vitamina B1, combinada con los efectos tóxicos del alcohol en el cerebro, puede provocar una amnesia repentina y grave.

Protege tu cerebro de lesiones

Los traumatismos craneoencefálicos son una causa importante de pérdida de memoria y aumentan el riesgo de desarrollar demencia. Utiliza siempre casco al montar en bicicleta, moto, patinar o esquiar. Los accidentes automovilísticos son, con mucho, la causa más común de lesión cerebral, y usar el cinturón de seguridad reduce considerablemente las probabilidades de sufrir una lesión cerebral grave.

Ten pensamientos positivos

Mantener una mentalidad pesimista impacta negativamente en nuestro bienestar, pues eleva el estrés, apaga la iniciativa y daña el ánimo. En cambio, sustituir esos pensamientos nocivos por enfoques optimistas mejora drásticamente cómo percibimos y afrontamos nuestra realidad cotidiana.

No pases demasiado tiempo sin luz natural

Permanecer mucho tiempo en ambientes cerrados u oscuros altera la producción de sustancias esenciales como la serotonina, que regula el ánimo, el apetito y la calidad del sueño. Conviene pasar tiempo al aire libre, realizar alguna actividad física e interactuar con nuestro entorno.