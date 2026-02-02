La aventurera influencer de 76 años que recorre Canadá en caravana y enseña a acampar al aire libre

Wendy Outdoors documenta sus excursiones con un estilo didáctico y cercano que conecta con miles de personas

Wendy Outdoors tiene 76 años, vive en una caravana y recorre Canadá acampando. Su contenido en redes sociales rompe con casi todos los clichés del mundo influencer y conecta con una audiencia cada vez más amplia porque su mensaje es directo y útil: salir al aire libre es posible a cualquier edad si sabes cómo hacerlo.

Lejos de vender la aventura como algo exclusivo o extremo, Wendy la presenta como una práctica cotidiana. En sus vídeos enseña lo básico que de verdad importa: cómo elegir un buen lugar para acampar, cómo montar un campamento funcional, cocinar en plena naturaleza, qué llevar para climas cambiantes y cómo moverse con seguridad en entornos naturales. Planifica, explica y demuestra. Su enfoque es práctico y eso es precisamente lo que la diferencia.

Un lugar de infinito descubrimiento

"Para mí, la naturaleza es un lugar de infinito descubrimiento, además de mi fuente de renovación, paz personal y alegría", afirma en la descripción de su canal de YouTube, que acumula ya 317.000 suscriptores. La caravana es su base de operaciones y desde ahí se desplaza por parques nacionales, carreteras secundarias y zonas poco transitadas de Canadá. No va en busca de destinos 'instagrameables', sino que habla de autonomía, de conocer tus límites y de respetar el entorno.

Como gran aficionada a los deportes al aire libre, Wendy también se deja ver navegando en canoa, entre otras actividades como el senderismo o la exploración. Su objetivo es animar a personas de todas las edades, capacidades y géneros a disfrutar del contacto con la naturaleza, cada una a su manera. La normalización de la edad en sus vídeos genera que personas mayores vuelvan a considerar el camping como una opción real, que las mujeres se interesen por viajar solas y que los jóvenes encuentren una referencia distinta, más honesta y menos performativa.

A bordo de Blue Lady y acompañada por su perro

Nacida en las isla de Vancouver, en la costa oeste de Canadá, Wendy creció en un entorno natural dominado por los bosques lluviosos, las montañas, los acantilados y las playas salvajes, lo que le brindó un valioso aprendizaje que ahora traslada a sus propias expediciones a bordo de su caravana, bautizada como Blue Lady. Siempre acompañada por su perro Milo, y en ocasiones especiales también por su marido Bob, a quien conoció hace más de 25 años, Wendy Outdoors no es solo una influencer tardía, es una referencia inesperada. Su historia evidencia que la independencia no tiene fecha de caducidad.