La canaria de 79 años que bate récords de levantamiento de peso

Comenzó a practicar powerlifting durante la pandemia y ahora está entre las mejores de Europa en su categoría

A golpes contra la edad: “Estoy mejor ahora con 50 que con 35”

Compartir







La idea de que el paso del tiempo nos limita y que los años pesan más que los sueños se repite con demasiada frecuencia. Sin embargo, la canaria Miguelina Padrón Herrera es la prueba viviente de que la edad no es un obstáculo para emprender nuevos retos, incluso cuando esos retos implican levantar más peso del que muchos se atreverían a intentar. A punto de cumplir los 80 años, se ha convertido en un símbolo vivo de que la voluntad, la disciplina y una actitud positiva pueden transformar la vida a cualquier edad.

Miguelina nació en 1946 en Hermigua, La Gomera, y siempre llevó una vida normal, alejada de los focos deportivos. Todo cambió durante la pandemia, cuando tenía 75 años y su nieto Marcos la animó a probar el powerlifting, una disciplina de fuerza que exige levantar peso en tres movimientos: sentadilla, press de banca y peso muerto. Lo que parecía una actividad para mantenerse activa se convirtió en una pasión que hoy la sitúa entre las mejores del continente en su categoría.

El powerlifting no es un deporte indulgente. Requiere disciplina, técnica y una fortaleza física y mental considerable. Miguelina empezó desde cero, aprendiendo los tres movimientos básicos con paciencia y constancia. Entrenamiento tras entrenamiento, su cuerpo respondió. Y también su determinación.

Los números hablan

En apenas unos años, los resultados hablaron por sí solos. Se proclamó tres veces campeona de España máster y dio el salto a la competición internacional, donde logró la medalla de plata en el Campeonato de Europa Máster de 2024 y el bronce en el European Masters Classic Powerlifting 2025, celebrado en Francia, en la categoría Máster 4 (+70 años) y -63 kg.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En esa última competición, además, estableció varios récords de España, levantando 50 kg en sentadilla, 32,5 kg en press de banca y 60 kg en peso muerto, para un total de 142,5 kg. Hoy es la atleta más longeva en competir en Europa y la segunda del mundo en su franja de edad.

Mejor que nunca

Lejos de resentirse por tanto esfuerzo, Miguelina afirma sentirse mejor que nunca. “Estoy mucho mejor de salud ahora que cuando empecé a entrenar, no me duelen las rodillas ni los huesos y solo me tomo una pastilla al día", asegura la canaria en una reciente entrevista televisiva.

Su rutina no es sencilla. Entrena entre tres y cuatro horas por sesión, tres días a la semana. “Trabajar con mi abuela es un chute de energía. Es muy disciplinada y agradecida, no falla ni un solo día", resume Marcos, su nieto y primer entrenador. Su club, Fuerza Guanche, ha expresado el orgullo por tener en sus filas a una deportista de este calibre y destaca su rol como referente tanto nacional como internacional

La historia de Miguelina Padrón no habla solo de medallas o de récords. Habla de atreverse, de romper con la idea de que hay una edad para empezar y otra para rendirse. Ella misma lo resume con una frase que se ha convertido en su bandera: “Uno puede hacer algo siempre y cuando se lo proponga; las personas mayores aún servimos.”