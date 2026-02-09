El jubilado de 100 años que se ha lanzado en paracaídas por cumplir un sueño

Jimmy Hernández decidió lanzarse desde unos 13.000 pies como autorregalo de cumpleaños centenario

El pasado 29 de agosto Jimmy Hernández, veterano de la Segunda Guerra Mundial, cumplía 100 años y decidió regalarse una experiencia muy especial: saltar en paracaídas. "Sabía que si pasaba algo, sería lo último que haría, pero todo salió bastante bien", aseguraba este californiano padre de 12 hijos al diario 'Today'. La familia ya está tan acostumbrada a los desafíos de JImmy que incluso su hijo y su nieto pasaron de intentar disuadirle a finalmente acompañarle y unirse a su salto.

Jimmy, que sirvió en la Armada de EEUU durante la guerra, siempre ha tenido una relación singular con la vida: activo, inquieto y positivo. Su historia desde joven ya mostraba el carácter de un hombre que nunca se conformó con lo fácil y siempre buscó nuevos retos. Aunque la guerra quedó atrás hace más de ocho décadas, Hernández siempre ha dicho que quiere aprovechar cada oportunidad que se le presente. Tras su paso por el servicio militar, se dedicó principalmente a la carpintería, oficio que desempeñó compaginándolo con todo tipo de trabajos desde los 22 hasta los 91 años, cuando se jubiló oficialmente. Aún sigue ocupándose él mismo mantenimiento de su casa móvil, conduciendo e incluso subiéndose al tejado si es necesario.

Inspirado por el expresidente Bush

La idea de saltar en paracaídas llevaba años en su mente. De hecho, Jimmy había manifestado su deseo desde los 96 años, inspirado en ver al expresidente George H.W. Bush hacer un salto similar cuando tenía 90 años. “No me dio miedo. Llevaba tiempo queriendo hacer este salto”, aseguraba. Ese día en Davis, California, no estaba solo. Su hijo Andrew y su nieto Santiago también se subieron al avión para realizar el salto en tándem con él. Las tres generaciones se lanzaron desde unos 13.000 pies, siguiendo los procedimientos de seguridad habituales -con instructor y equipo técnico-, y completaron una caída espectacular hasta la zona de aterrizaje.

Jimmy no solo protagonizó una hazaña física, sino también se convirtió en un símbolo mediático al convertirse en la persona más mayor en completar un salto tándem en California. En diversas entrevistas ha compartido la filosofía que lo ha mantenido activo y con buena salud durante tanto tiempo. En ese sentido, atribuye parte de su longevidad a una vida activa y productiva, haber trabajado duro, una actitud positiva constante, la fortaleza de sus vínculos familiares y a no haber abusado de nada. “Tienes que vivir una vida limpia y no abusar del alcohol, ni del tabaco, ni siquiera de la comida”, asegura.

Evitar el sedentarismo y amar a la gente

Entre sus consejos, Hernández no se resiste a recordar que hay que mantenerse en movimiento, evitar el sedentarismo ("no puedes quedarte sentado viendo la tele porque engordas. Tienes que hacer ejercicio") y cultivar las relaciones humanas: “Amar a la gente. Eso es lo que nos enseñaron mis padres: amarnos y abrazarnos. Simplemente hay que disfrutar de la vida”. Bailar, cocinar, tomarse un tequila de vez en cuando y no privarse del pastel de manzana son algunos de los placeres que se permite Jimmy. Todo un recordatorio de que la edad no tiene por qué dictar los límites de la experiencia humana.