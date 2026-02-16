Inés Gutiérrez 16 FEB 2026 - 20:00h.

Los complementos son una ayuda, pero no sustituyen a una alimentación equilibrada

Este es el complemento alimenticio que cuida tu piel, tu cabello y tus defensas por menos de 20€

Compartir







MadridLos complementos alimenticios son una solución muy práctica para los casos en los que existen carencias nutricionales, ya sea por falta de vitaminas, minerales u otros nutrientes necesarios. Son una ayuda para el sistema inmunológico y también proporcionan energía extra, sumando vitalidad a la vez que fortalecen huesos u músculos.

Se considera que una dieta completa, variada y bien elaborada debería proporcionarnos todos los nutrientes que el cuerpo necesita, pero no siempre es así y los motivos pueden ser muy variados, desde que nuestras necesidades cambien, como sucede durante los embarazos, a que exista algún tipo de enfermedad o limitación que haga necesaria esta ayuda extra.

Es importante señalar que los complementos son una ayuda, se toman para evitar que existan deficiencias de este tipo, pero en ningún caso son sustitutos de una dieta equilibrada, porque mientras algunos nutrientes sí que estarán cubiertos, hay otros muchos factores que no se estarán tomando en cuenta, como las proteínas, la fibra, los antioxidantes o los ácidos grasos poliinsaturados. Lo mejor es tomarlos solo bajo la recomendación y supervisión de un profesional.

Los complementos alimenticios más recomendados por los médicos de Atención Primaria

Según el informe Percepción médica sobre el uso y la prescripción de complementos alimenticios: la visión de los médicos de Atención Primaria, el 75 por ciento de los médicos de Atención Primaria recomienda complementos alimenticios a sus pacientes y los más habituales son los probióticos, las enzimas y los ácidos grasos.

PUEDE INTERESARTE Los mejores suplementos alimenticios: qué funciona y qué no

Los probióticos son bacterias que viven en el intestino y su presencia mejora la salud general del organismo, facilitando la digestión y la absorción de nutrientes, y fortaleciendo el sistema inmunológico. Se encuentran de manera natural en alimentos fermentados como el yogur y el chucrut, pero en ocasiones es necesario obtenerlos a través de complementos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La función de las enzimas es ayudar a descomponer los alimentos que consumimos para que el cuerpo los pueda usar, pero también hay otras que son menos conocidas, porque son necesarias para todas las funciones corporales. Las podemos encontrar en la saliva y los jugos gástricos, pero también en la sangre y los líquidos intestinales, porque son las encargadas de acelerar las reacciones químicas de nuestro organismo, como la coagulación.

Entre los ácidos grasos, el omega-3 es el más conocido, pero no es, ni mucho menos, el único que necesitamos. Representan una parte sustancial en la composición de la mayoría de aceites y grasas, que son la principal fuente de energía para nuestro organismo. Pueden ser de origen animal o vegetal.

Durante la jornada de presentación del informe en el Congreso de los Diputados, la vicepresidenta de la Asociación Española de Complementos Alimenticios (Afepadi), Carla Gaya, explicó el importante rol de estos complementos en la salud de los pacientes, señalando que “Contribuyen al buen funcionamiento de los órganos y de los sistemas del organismo. Además, favorecen el bienestar, especialmente en aquellos momentos de estrés puntual o en situaciones donde haya una carencia nutricional, y combinados con una dieta equilibrada y ejercicio, pueden ser aliados valiosos dentro del bienestar general”.