Redacción Uppers 23 FEB 2026 - 23:42h.

Unos investigadores han demostrado los diferentes beneficios que tiene aprender una lengua extranjera a partir de los 60 años

Por qué el ejercicio físico previene y frena la depresión en la menopausia, según varios estudios

Compartir







Aprender idiomas es muy importante para diferentes ámbitos de la vida, no solo para viajar, sino también para el trabajo y para tener más oportunidades. No solo los jóvenes tienen que aprender idiomas, sino que para las personas más mayores de los 60 años también aporta muchos beneficios.

La evidencia científica de este hecho existe: aprender una lengua extranjera en la madurez puede suponer un estímulo decisivo para la salud cerebral. El estudio de idiomas permite estimular la memoria y mejorar la habilidad cultural o comunicativa, incluso mejorar la atención y plasticidad neuronal.

PUEDE INTERESARTE Cómo afecta a tu personalidad el sitio donde creciste

El estudio, publicado por ‘The Independent’, analizó a casi 2.000 personas con una edad promedio de 80 años, sin que tuviesen ningún tipo de demencia o problema con la memoria, durante aproximadamente ocho años. Consideraron varios factores como la edad, el sexo y el nivel educativo.

Los seis beneficios

Los investigadores determinaron que quienes presentaban mayores valores de enriquecimiento cognitivo eran quienes incluían actividades como leer, escribir o aprender idiomas. Registraron un 38% menos de riesgo de desarrollar Alzheimer y un 36% de deterioro cognitivo leve. Los expertos descubrieron seis beneficios cognitivos asociados al aprendizaje lingüístico en etapas avanzadas de la vida.

PUEDE INTERESARTE Los beneficios terapéuticos de la cerámica en la edad madura: de la coordinación al mindfulness

Una de ellas es la activación simultánea de áreas cerebrales clave. Aprender una lengua implica la activación del hipocampo junto con la corteza prefrontal, que está asociado a la memoria de trabajo y de largo plazo. Otra, es el refuerzo de la memoria, la mayor atención y capacidad de concentración, el incremento en confianza o la disminución del aislamiento social.