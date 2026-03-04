En los últimos años, en el Reino Unido, casi un 25% de los padres ha visto regresar a sus hijos adultos tras haberse ido de casa

Elsa Punset, sobre cómo reconectar con tus padres: “Primero mira hacia adentro”

No se trata de una situación aislada, ni de una anécdota a pie de página, sino que existe la tendencia creciente de que cada vez más hijos adultos retornen al hogar familiar tras haber vivido de forma independiente. Expertos en psicología familiar han bautizado a este fenómeno como la “generación boomerang”, y no se trata tan solo de jóvenes veinteañeros que vuelven por comodidad, sino también de personas de 30, 35 o más años que afrontan cambios vitales como puede ser una situación de desempleo, problemas de pareja o por la aparición de problemas económicos.

La psicoterapeuta familiar Xiomara Reina resume esta realidad con una frase que sintetiza la complejidad emocional del momento: “Volver al hogar familiar en la edad adulta no es solo una cuestión práctica; no se trata únicamente de compartir techo, sino de cómo cada miembro se sienta visto, reconocido y seguro delante de la familia, en un momento en que todo lo que parecía estable deja de serlo”.

Por qué vuelve la “generación boomerang”

Además, se ha observado que esta tendencia no es exclusiva de un único país o cultura. Por ejemplo, en el Reino Unido casi un 25% de los padres ha visto regresar a sus hijos adultos tras haberse ido de casa, y muchos de ellos se quedan allí unos dos años de media, con una media de edad de retorno que a menudo supera los 30 años.

A esto hay que añadir que, según investigaciones sociológicas recientes, este tipo de revisitas al hogar parental tienden a aumentar en periodos de incertidumbre económica o cambios vitales, como desempleo o separaciones sentimentales, y pueden tener efectos complejos en las relaciones familiares y el desarrollo personal. En el caso de España, el fenómeno se observa en un contexto marcado por las dificultades para acceder a una vivienda propia, un empleo precario y altos costes de alquiler, que son factores que empujan a muchos adultos a reconsiderar la independencia residencial.

El choque de expectativas y roles reencontrados

Cuando los hijos regresan a casa, no solo comparten de nuevo espacio físico con sus padres, sino que también deben lidiar con una reconfiguración emocional y de roles. Según Xiomara Reina, uno de los retos más frecuentes es que “los padres, a veces sin darse cuenta, vuelven a su antiguo rol de cuidadores; el hijo, aunque sea adulto, puede sentirse tratado como si hubiera retrocedido varios años”.

Ese reajuste dinámico puede reactivar tensiones del pasado: diferencias en horarios, a la hora de gestionar las tareas domésticas o problemas de comunicación, que pueden transformarse en conflictos que no tenían por qué existir antes de este regreso. La frustración o incluso sentimientos de vergüenza, miedo al futuro o sensación de fracaso también son habituales entre quienes vuelven al hogar paterno.

Desde una perspectiva psicológica y relacional, estos sentimientos no son raros ni irracionales, ya que el retorno a la casa familiar puede decir menos sobre la madurez del hijo que sobre las expectativas que tanto padres como hijos tienen de sí mismos y de la familia.

Cuando esta situación ocurre, la recomendación de los expertos es clara, y pasa por no reproducir la convivencia anterior sin establecer nuevos acuerdos. “Hay que renegociar la convivencia entre adultos”, afirma la psicoterapeuta, y detalla que esto implica “acoger sin imponer ni desentenderse”.

Esto significa que es importante hablar desde el primer momento sobre cómo será la vida cotidiana: horarios, tareas, gastos y responsabilidades. Además, también es importante establecer límites claros, respetando la intimidad y la autonomía de cada persona.

En cuanto a las emociones, se debe dar importancia y validar aquellas emociones difíciles, como la frustración o la incertidumbre, antes de intentar “arreglar” la situación de inmediato. Otro aspecto importante es evitar infantilizar a nadie ni asumir roles rígidos, sino construir una convivencia adulta y equilibrada.

Al final, hay que “escuchar sin juzgar, reconocer el dolor y transmitir un mensaje claro de acompañamiento el de ‘no has fallado como persona, estás pasando por una etapa difícil’, es lo que ayuda a que el hijo no se sienta una carga”.

El retorno como oportunidad y no solo retroceso

Aunque socialmente a veces se percibe este fenómeno como una señal de estancamiento o fracaso, existen investigaciones recientes que sugieren que el retorno al hogar parental también puede tener beneficios relacionales y prácticos. Algunos estudios han encontrado que, cuando se gestiona de forma saludable, la convivencia puede fortalecer vínculos familiares y ofrecer apoyo emocional efectivo en momentos de vulnerabilidad.

Más aún, en un entorno económico incierto, el hogar familiar puede actuar como una red de seguridad que permite a los adultos reorganizar su vida con menos presión inmediata, lo que puede ser especialmente valioso cuando enfrentan crisis personales o profesionales.