Es importante entender sus necesidades físicas, emocionales y sociales, actuando con conocimiento y respeto

Javier Yanguas, experto en gerontología: “Cuando bañas a tu madre, algo pasa en la relación"

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Cuidar a tus padres cuando envejecen es una tarea mucho más compleja que simplemente ayudarles con las tareas cotidianas, ya que también es importante entender sus necesidades físicas, emocionales y sociales, actuando con conocimiento y respeto. Como bien saben aquellos que trabajan en residencias, cada detalle cuenta, empezando por cómo planificar revisiones médicas y llegando hasta cómo evitar la sobrecarga del cuidador. De manos de los expertos en esto, aquí va un puñado de recomendaciones para que este proceso sea más seguro, efectivo y humano.

8 consejos para cuidar mejor a tus mayores

Habla desde el principio — y escucha

El primer paso para cuidar bien a tus padres es comenzar con una conversación abierta y sincera sobre su salud, expectativas y preferencias. Plantear este diálogo temprano permite identificar necesidades reales y planificar juntos. Esto incluye hablar de movilidad, enfermedades crónicas, toma de medicamentos o incluso deseos sobre dónde y cómo quieren recibir cuidados en el futuro. La comunicación abierta ayuda a anticipar cambios y a tomar decisiones informadas en familia.

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Involúcrate en su atención sanitaria

Una de las claves que se repiten es la importancia de participar activamente en la atención médica de tus padres. Esto supone en primer lugar conocer su historial clínico, la medicación que toman y las alergias e intolerancias que sufren. También implica coordinar y asistir a sus consultas médicas y anotar preguntas importantes. De esta manera no solo mejora la calidad del cuidado, sino que también facilita detectar cambios en su salud con anticipación.

Cuida la salud física: nutrición y movimiento

La alimentación y la actividad física son pilares del envejecimiento saludable. Un médico te dirá que una dieta equilibrada, adaptada a sus necesidades, tiene impacto directo en su energía, defensas y bienestar general. Eso implica darle prioridad a frutas, verduras, proteínas magras y prestar una atención especial a posibles problemas al masticar o tragar que puedan surgir con la edad.

Asimismo, el ejercicio suave y regular beneficia el equilibrio y reduce el riesgo de caídas. Actividades como caminar, estiramientos o ejercicios adaptados ayudan a mantener la libertad funcional y la salud cardiovascular.

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Organiza y revisa sus medicamentos

Las personas mayores suelen tomar varios medicamentos, y la polifarmacia puede aumentar el riesgo de efectos adversos o interacciones. Revisa regularmente con su médico qué fármacos son necesarios, cuáles pueden ajustarse y cómo administrarlos correctamente. Un buen hábito es un registro actualizado que incluya dosis, horarios y observaciones sobre posibles efectos secundarios.

Respeta su independencia

Proporcionar cuidados no significa tomar control absoluto de la vida de otras personas. En medicina familiar y geriátrica se enfatiza la importancia de respetar la autonomía de cualquier adulto mayor siempre que sea posible, estimulando su participación en decisiones que les afectan. Esto ayuda a preservar su autoestima y sentido de control.

Estimula mente y emociones

Más allá de la salud física, es fundamental mantener la mente activa y la conexión emocional. Integrar actividades cognitivas, como pueden ser leer, juegos o charlas frecuentes, favorece la memoria y la calidad de vida. A la vez, estar presente, escuchar sin juzgar y respetar lo que sienten tus padres es parte del cuidado en sí.

No te olvides de ti mismo

Cuidar a otros puede generar estrés físico y emocional. Por este motivo es importante tener en cuenta que el bienestar del cuidador también importa: dormir bien, alimentarse correctamente, hacer tiempo para actividades propias y pedir apoyo cuando lo necesites son pasos esenciales para evitar el agotamiento.

Buscar grupos de apoyo o hablar con otros que están en la misma situación también puede ser una gran ayuda. El cuidado es una carrera de fondo, no un sprint.

Planifica cambios y revisiones con anticipación

Como explican los expertos en planificación familiar, anticipar las necesidades futuras te salva de decisiones precipitadas en momentos críticos. Esto incluye hablar de la posibilidad de cambios de residencia, recursos sociales disponibles, opciones de teleasistencia o centros de día, y delinear un plan familiar consensuado.

Cuando cuidar bien es cuidar con respeto

El cuidado de tus padres va más allá de las tareas diarias: es un ejercicio continuo de respeto, escucha y empatía. Integrar prácticas médicas, comunicarte con honestidad y cuidarte a ti mismo te permitirá ofrecerles no solo ayuda física, sino también dignidad y calidad de vida.

Un enfoque informado y compasivo es capaz de transformar la experiencia de cuidar de una carga potencial en una oportunidad para fortalecer vínculos y garantizar una vejez más plena para tus padres.