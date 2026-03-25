Los tres pequeños ajustes en tu rutina diaria que pueden reducir hasta un 10% el riesgo de infarto

Pequeños cambios en el descanso, el movimiento y la nutrición pueden activar mecanismos de protección biológica, según un estudio

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Pasados los 50 años el corazón entra en una etapa especialmente delicada. No se trata solo de una cuestión de envejecimiento, sino de acumulación. Empiezan a pasar factura las décadas de malos hábitos, niveles de colesterol, presión arterial, sedentarismo o estrés. En esta franja de edad el riesgo de sufrir un infarto o un ictus aumenta de forma significativa, y muchas veces de manera silenciosa, sin síntomas claros hasta que aparece el evento cardiovascular. En este contexto, la prevención deja de ser una recomendación genérica para convertirse en una auténtica estrategia de supervivencia.

Frente a la idea extendida de que hay que hacer cambios drásticos para proteger el corazón, la evidencia científica más reciente apunta en otra dirección mucho más accesible. Un estudio de UK Biobank británico publicado en el European Journal of Preventive Cardiology y basado en el seguimiento de más de 53.000 adultos durante ocho años, ha demostrado que solo con tres pequeños ajustes en la rutina diaria pueden reducir hasta un 10% el riesgo de infarto o accidente cerebrovascular. Y lo más llamativo es que son cambios tan modestos que prácticamente cualquier persona puede incorporarlos sin alterar radicalmente su estilo de vida.

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11 minutos de sueño

El primer cambio tiene que ver con el descanso, un factor que muchas veces se subestima a partir de cierta edad. Dormir apenas 11 minutos más cada noche puede parecer irrelevante, pero desde el punto de vista fisiológico no lo es. El sueño regula procesos clave como la presión arterial, la inflamación sistémica y el equilibrio hormonal.

Cuando se duerme poco o mal, el organismo permanece en un estado de alerta que sobrecarga el sistema cardiovascular. En cambio, añadir esos minutos extra ayuda a consolidar ciclos de sueño más estables, lo que repercute directamente en la salud del corazón. No se trata de dormir mucho más, sino de dormir un poco mejor y de forma consistente.

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4,5 minutos de ejercicio

El segundo hábito es igualmente sencillo, pero igual de potente. Moverse un poco más, concretamente unos 4,5 minutos adicionales de actividad física al día,, puede marcar la diferencia. Sobre todo si se hace a un ritmo moderado o intenso. Puede ser caminar rápido, subir escaleras o dar un paseo algo más enérgico de lo habitual.

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En términos cardiovasculares, este pequeño incremento actúa como un estímulo que mejora la capacidad del corazón para bombear sangre, favorece la elasticidad de las arterias y contribuye a controlar factores de riesgo como la hipertensión o la resistencia a la insulina. Lo relevante aquí no es la intensidad extrema, sino la regularidad. El corazón responde mejor a estímulos frecuentes, aunque sean breves, que a esfuerzos esporádicos.

50 gramos de verdura

El tercer pilar está en la alimentación. Más específicamente en el aumento del consumo de verduras en unos 50 gramos diarios, lo que equivale aproximadamente a un pequeño puñado adicional. Este ajuste, aparentemente mínimo, incrementa la ingesta de fibra, antioxidantes y compuestos antiinflamatorios que protegen las arterias.

A partir de los 50 años, el metabolismo se vuelve menos eficiente y el organismo gestiona peor los excesos, por lo que introducir pequeñas mejoras nutricionales puede tener un impacto desproporcionadamente positivo. No se trata de hacer una dieta estricta, sino de enriquecer lo que ya se come con más alimentos de origen vegetal.

Los investigadores observaron que estos pequeños cambios, aplicados simultáneamente, generan un efecto acumulativo que explica esa reducción del 10% en el riesgo cardiovascular. Es decir, no hace falta hacerlo todo perfecto, pero sí sumar pequeñas mejoras en diferentes áreas. De hecho, cuando estos hábitos se amplían hacia un patrón más optimo -por ejemplo, dormir entre 8 y 9 horas, realizar al menos 42 minutos diarios de actividad física y mantener una dieta equilibrada, el riesgo puede reducirse de forma mucho más notable.

La ventaja de este enfoque para los mayores de 50 años es que es sostenible. A esa edad, los cambios radicales suelen fracasar porque chocan con rutinas consolidadas. Sin embargo, ajustar ligeramente el horario de sueño, añadir unos minutos de paseo o incorporar más verduras en las comidas son decisiones que no generan rechazo ni requieren una gran fuerza de voluntad. Y precisamente por eso funcionan.