'Café Vollpension', la cafetería para pensionistas donde conocer gente maja

Un proyecto que nació de una conversación sobre por qué la tarta siempre sabe mucho mejor cuando viene de tu tía, tu madre o tu abuela

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Todo empezó con una tarta demasiado seca. En 2012, dos emprendedores sociales vieneses, Mike Lanner y Moriz Piffl, estaban tomando café en un local de Viena cuando uno de ellos dio un bocado al bizcocho que acababan de pedir, y les decepcionó profundamente. "Terminamos teniendo una conversación sobre por qué la tarta siempre sabe mucho mejor cuando viene de tu tía, tu madre o tu abuela", recuerda Piffl-Percevic en una entrevista. "Y entonces nos preguntamos: ¿por qué no existe una cafetería donde las abuelas hagan la tarta?"

Esa pregunta, lanzada entre café y desilusión, fue el embrión de Vollpension, que es hoy uno de los proyectos sociales más singulares y replicados de Europa. En septiembre de 2012, el primer Vollpension pop-up abrió sus puertas durante una semana en "Hosenlabor", una sastrería del sexto distrito de Viena. Sin permisos, sin grandes planes, pero con mucho corazón. La gente hacía cola para conseguir un trozo de tarta. El experimento quedaba así validado.

Tres años después, Piffl-Percevic abrió Vollpension en uno de los distritos centrales de Viena, como café permanente. Lo que nadie había previsto es que el proyecto abriera el camino a un problema social enorme: "Las pensiones de las mujeres son mucho menores que las de los hombres, así que si eres una mujer jubilada, vives sola y no tienes casa en propiedad, el dinero puede escasear muchísimo", explicaba el cofundador.

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Un nombre que lo dice todo

Vollpension tiene doble significado en alemán: puede significar "pensión completa" y también "pensión completa de hotel", la modalidad que incluye todas las comidas. El proyecto empezó en 2015 con una cafetería y ya suma tres locales. Aquí trabajan abuelos y abuelas que preparan sus mejores pasteles y bollería, y los sirven acompañados de sus historias de vida. El empleo a tiempo parcial garantiza a las personas mayores unos ingresos adicionales a su pensión y las protege así de la pobreza en su vejez. Y también de la soledad.

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Los datos que encontraron los fundadores al desarrollar el proyecto son reveladores. En Austria, aproximadamente 640.000 personas mayores viven solas, y la mayoría reside en zonas urbanas. Según las cifras oficiales, casi la mitad de los austríacos mayores de 60 años vive solo. Entre los mayores de 65, ese porcentaje es del 30%.

La brecha de género en las pensiones agrava la situación. Así, las jubiladas austriacas ganan de media un 37,6% menos que los jubilados. Al mismo tiempo, las mujeres constituyen alrededor del 56% de todos los perceptores de pensión en Austria. La guinda final del pastel está en el hecho de que aproximadamente el 30% de las mujeres mayores de 65 años estaban en riesgo de pobreza.

El salón de tu abuela, en el centro de Viena

Al entrar en el café Vollpension del cuarto distrito de Viena, lo primero que se nota es un olor de lo más característico. El inconfundible aroma de un cálido bizcocho de chocolate acaba de salir del horno. Después uno se fija en su interiorismo, que también está pensado con esmero. Y es que, el local está lleno de muebles desgastados pero acogedores, tapetes de encaje, pequeños jarrones y figuritas. Las paredes de ladrillo visto están cubiertas con fotos antiguas rescatadas de los mercadillos de Viena.

Alrededor del 60% del personal supera la edad de jubilación, y uno de los principales objetivos del proyecto ha sido crear un espacio intergeneracional donde los jóvenes puedan reunirse y hablar con las generaciones mayores. Un ejemplo de esto sería Marianne Hoffmann, que tiene 81 años y lleva más de una década trabajando allí. Hoffmann se jubiló de su trabajo de toda la vida en un despacho de abogados en 2014 sin intención de volver a trabajar. Pero al año de jubilación empezó a sentirse aislada y sola. "Me topé con un artículo en una revista sobre un café que buscaba personas mayores para hornear y hablar con los clientes." Hoy dice que viene feliz cada día.

Un modelo de negocio social

Los ingresos extra para los mayores aumentan su renta mensual disponible de media en un 40%. Vollpension cubre todos los costes y salarios sin subvenciones continuadas, lo que significa que tiene que operar económicamente como cualquier otro café, pero además tiene en mente una misión adicional. "Nuestra visión es un mundo en el que mayores y jóvenes aprenden con y de los demás a un mismo nivel, viven juntos y se ayudan mutuamente", explican desde Vollpension.

Cuando la pandemia cerró los locales, la clientela respondió de forma espontánea. Una campaña de crowdfunding recaudó 140.000 euros para mantener los ingresos del personal, muchos de ellos mayores de 60 años. Después, Vollpension abrió un estudio y lanzó una academia de repostería online, la BakAdemy. "Algunos clientes dicen que nunca conocieron a sus abuelos. Aquí, finalmente sienten cómo es eso", dice Oma Doris, una antigua profesora que trabaja en el local.