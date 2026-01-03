Jesús Rojas 03 ENE 2026 - 08:00h.

Obradores trae diariamente los dulces desde reconocidos obradores para ofrecerlos a sus clientes en el centro de Madrid: "Muchos jóvenes van a visitar Chinchón o El Escorial después de visitarnos"

La pastelera que transforma ceviches o menestras de chefs en postres dulces: "Nunca se había hecho"

No se le había ocurrido nunca a nadie. Elba Díaz y Marco Palazón se propusieron traer hasta el centro de la capital, muy cerca del Parque de El Retiro, los dulces típicos de los diferentes pueblos de la comunidad. Desde las tetas de novicia y las pelotas de fraile, que se traen diariamente de Chinchón, hasta el aguamanil de Alcorcón, los retorcidos de San Martín de Valdeiglesias o las palmeritas húmedas de Morata de Tajuña.

Estos son solo unos pocos ejemplos de los muchos dulces que encontramos en la vitrina de Obradores (C/ Alcalde Sainz de Baranda, 16), con mayúscula y plural. Tenemos que celebrar que, después de arduas negociaciones con los propietarios de reconocidos obradores que llevan décadas elaborando estos codiciados dulces, Elba y Marco vieron cumplido su sueño.

"Están funcionando fenomenal desde el principio. Además de muchos vecinos del barrio, vienen tiktokers e instagramers que ni siquiera sabían que existían hasta que hemos empezado a ofrecerlos aquí", comenta Elba. Aunque no solo de estos icónicos pasteles vive Obradores hoy en día: "Obviamente, la gente ya nos conoce también por nuestro servicio, por lo agradable que es el local y por los productos que elaboramos en nuestro propio obrador". A esto habría que añadir un puñado de opciones saladas de las que os hablaremos más abajo y que son las que tienen una mayor demanda al mediodía.

Como, aunque ganas no nos faltan, no vamos a poder probar todos, le pedimos a nuestra anfitriona que nos eche un cable: "Los más vendidos son las rosquillas y la costrada de Alcalá, junto a la torrija de El Escorial, que tiene el premio a la 'Mejor Torrija Artesana de la Comunidad de Madrid' y se vende todo el año. Pero todo lo que tenemos se vende igual de bien".

La hacemos caso y devoramos estos tres imperdibles de Obradores que no solo ha ganado adeptos entre los matrimonios de avanzada edad que campan a sus anchas por este barrio: "También vienen muchos jóvenes, que sienten mucha curiosidad porque no conocen estos dulces, a pesar de haber visitado esos pueblos o incluso de tener algún familiar viviendo allí", apunta Díaz antes de confirmarnos que en estos casos se da un el fenómeno inverso: "Cuando les cuentas la historia detrás del dulce, se sorprenden tanto que algunos nos dicen: 'Pues cuando vaya a Pinto o a Chinchón, buscaré el ombligo o las pelotas' (Risas)".

"Al que le gusta la costrada o las rosquillas de Alcalá lo mandamos directamente a Yolmar, que llegaron a tener ocho pastelerías solo en Alcalá de Henares. Y si van a El Escorial, les decimos que no pueden irse de allí sin hacer una visita a Paco Pastel", explican.

No sabemos si les terminarán haciendo caso porque ya sabemos cómo son los jóvenes, pero lo que está claro es que se van de Obradores con una información maravillosa que no tenían antes de entrar en este espacio con encanto donde también elaboran dulces propios: "De los nuestros, el producto estrella es la galleta de pistacho, vendemos todos los días un montón. También los obradorcitos, que cambian el look en función de la fecha: en Carnaval, Halloween, Navidad...".

Antes de despedirnos de Elba, observamos que hay una pizarra anunciando un menú del día que nos ha llevado a pensar que no solo de dulces vive Obradores: "Éramos un poco reacios a hacerlo, pero nuestros propios clientes nos lo demandaron (risas)". Se refiere a un menú en el que encontramos, dependiendo del día, opciones como lasaña, canelones, lentejas con chorizo, verduras asadas con pollo... Pero, espera, que hay más: "También tenemos bocadillos, tostas, sándwiches, ensaladas...", recita de memoria la artífice del concepto, junto con Marco, antes de rematar el asunto: "Y luego hay un brunch que está disponible durante todo el día y que incluye opciones dulces y saladas muy variadas" que son el plan perfecto para ese amigo que no es muy fan del dulce y que todos conocemos.