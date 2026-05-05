Una buena dosis de risas antes de acostarse puede ser muy positivo para nuestro bienestar

Tres rutinas de experto para empezar y terminar el día con menos estrés a los 50: "Es como meter un atardecer en casa"

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A los 50 años, o incluso antes, irse a dormir con la mente atrapada en titulares inquietantes, conflictos políticos o crisis globales puede tener consecuencias nocivas a la larga. Diversos especialistas en salud mental advierten que exponerse a noticias negativas justo antes de acostarse puede intensificar la ansiedad, activar el sistema de alerta y deteriorar la calidad del sueño.

No es casual que algunos psiquiatras recomienden explícitamente evitar los informativos nocturnos. En ese tramo final del día el cerebro no necesita más estímulos amenazantes, sino señales de seguridad. En ese sentido, hay un gesto aparentemente trivial que gana peso clínico: reír.

Así, el doctor José Luis Marín, psiquiatra, invita a sus pacientes a ver ‘Friends’ “en bucle”, según cuenta en una entrevista en el podcast 'Roca Project'. "Apagar la tele, apagar la tele. Sobre todo los informativos y, por supuesto, los programas de debate político", aconseja el experto.

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Una sonrisa para tu bienestar

Pero si se no se va a renunciar a la televisión, lo mejor es sentarse a ver una comedia antes de apagar la luz. Puede parecer un simple capricho, pero detrás tiene un respaldo científico sólido. Según la Mayo Clinic, cuando reímos aumenta la oxigenación, se estimula el corazón, se liberan endorfinas y, tras ese pico de activación, el cuerpo entra en una fase de relajación profunda.

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Investigaciones sobre hábitos nocturnos han observado que quienes consumen contenido humorístico antes de acostarse reportan mejor calidad de descanso. En un estudio realizado por Betway Insider los participantes que veían comedias alcanzaban niveles de sueño más altos y prolongados en comparación con quienes consumían otros géneros más intensos.

Y qué mejor comedia que la protagonizada por Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross. "En este momento ‘Friends’, que es de los años 90, no hay ni un solo día, ni un solo minuto del día en que no se esté emitiendo en alguna cadena en el mundo. Ahora mismo, ‘Friends’ se está viendo en algún lugar del mundo. Lo que yo le digo a mis pacientes es apaga la tele y comienza a ver ‘Friends’, en bucle, las diez temporadas. Y cuando termines con la última temporada comienza otra vez con la primera”, explica Marín.

La calma de lo previsible

¿Y por qué funciona tan bien? Pues nada más y nada menos que por la previsibilidad. "Son 20 minutos en los que lo que ves son amigos, sabes que todo va a salir bien, sabes que se van a ayudar, sabes que te vas a reír, sinceramente, yo me he reído mucho con ‘Friends’, y con mis hijos hemos visto la serie 20 veces”, confiesa el psiquiatra.

"Eso te da esa sensación de calma, esa sensación de paz, con la que luego te puedes ir a dormir", añade. En contraste, consumir noticias o contenidos dramáticos antes de dormir opera en sentido inverso. Estos materiales tienden a activar circuitos de amenaza, aumentar la vigilancia y reforzar pensamientos intrusivos. "No te puedes ir a dormir como alguno de mis pacientes, que me cuentan que viendo un informativo acaban gritándole a la tele. Tan enfadados que van insultando al político de turno”, explica Marín.

Adoptar esta práctica tampoco implica trivializar los problemas ni vivir de espaldas a la realidad. Hay momentos para informarse y momentos para descansar. Introducir una comedia en la rutina nocturna equivale a enviarle al cerebro un mensaje claro: el día ha terminado, no hay amenazas inmediatas, puedes soltar. Mañana será otro día.