La cita, impulsada por el proyecto 'Estoy en la basura', tendrá lugar el próximo domingo 17 de mayo en Puerta del Ángel

El cazatesoros de lo que otros tiran: “He encontrado de todo valioso y mis directos buscando los sigue muchísima gente"

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Muchos de los objetos, muebles y prendas que vamos desechando aún tienen vida, utilidad e incluso historia. Sencillamente cualquier cosa puede ser valiosa, todo depende de los ojos con los que se mire. Esa es la idea que hay detrás de un mercadillo madrileño muy especial impulsado por la iniciativa 'Estoy en la basura', nacida en 2020 para registrar y compartir artículos y enseres que acaban en los contenedores de basura pero que podrían ser muy útiles para otras personas.

Detrás de este proyecto hay una idea que conecta especialmente bien con generaciones que han vivido épocas en las que “no se tiraba nada”. Antes de que el consumo rápido se convirtiera en norma, arreglar, reutilizar o heredar era parte natural del día a día. 'Estoy en la basura' recoge ese espíritu y lo adapta al presente, rescatando objetos que otros consideran inservibles y devolviéndolos al circuito cotidiano con una segunda oportunidad.

Todo a coste cero

La propuesta del mercadillo, que tendrá lugar el 17 de mayo en el espacio El Girasol en Puerta del Ángel, rompe con la idea tradicional de comprar, ya que aquí no necesitarás dinero para llevarte lo que encuentres. Todo es a coste cero. Quien se acerque encontrará desde muebles restaurados hasta piezas de decoración con carácter, pasando por ropa, libros, utensilios del hogar o pequeños objetos que evocan otras épocas. No es raro toparse con vajillas que recuerdan a las de casa de los padres, radios antiguas o lámparas que parecen sacadas de otra década. Cada pieza tiene algo que contar, y ese componente emocional marca la diferencia frente a las compras impersonales de grandes superficies.

Un consumo más consciente

Además, hay un valor añadido que va más allá de lo material. Este tipo de iniciativas fomentan un consumo más consciente, algo que cada vez preocupa a más personas. No se trata solo de ahorrar -que también-, sino de participar en una forma de entender el mundo donde se aprovecha mejor lo que ya existe. En un momento en el que todo parece diseñado para durar poco, recuperar objetos duraderos tiene casi un punto de rebeldía tranquila.

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Entre quienes asisten a este tipo de mercadillos hay perfiles muy variados, desde personas que buscan cubrir necesidades básicas hasta quienes ven en estos objetos una oportunidad para reutilizar o transformar. El ambiente no es el bullicio acelerado de otros espacios comerciales, sino algo más cercano y pausado. Se conversa, se pregunta, se intercambian recuerdos y opiniones. No hay que apuntarse en ninguna web ni cumplir ningún requisito. La dinámica es tan sencilla como llegar, ver y, si algo encaja, llevárselo. Porque, a veces, lo que otros descartan acaba teniendo más valor del que imaginamos. Y eso, precisamente, es lo que este mercadillo quiere poner en el centro.