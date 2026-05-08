Redacción Uppers 08 MAY 2026 - 13:20h.

El proyecto, impulsado por la cooperativa 'Axuntase', cuenta con 36 viviendas y solo tres quedan libres

Timoteo Cruces, pionero del cohousing en España: “Para vivir así hay que renunciar al egoísmo”

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A medida que la generación del baby boom ha ido entrando en una nueva etapa vital, el concepto de hogar también va transformándose. Cada vez más personas mayores de 50 años buscan fórmulas que combinen independencia, vida social y apoyo mutuo, lejos tanto de la residencia tradicional como del aislamiento doméstico. Ahí es donde el cohousing ha dejado de ser una rareza importada del norte de Europa para convertirse en una alternativa real en España. Y en Asturias reside uno de sus proyectos más singulares.

En Caraviés, en el concejo de Llanera, ha ido tomando forma 'Axuntase', considerado el primer cohousing intergeneracional del Principado. El proyecto nació en 2014 impulsado por cinco mujeres de entre 39 y 64 años que compartían el sueño de vivir en comunidad sin renunciar a la intimidad ni a la autonomía personal.

Lo que empezó como una conversación entre personas que querían imaginar otra manera de envejecer acabó convirtiéndose en una cooperativa que hoy levanta 36 viviendas con cerca de 1.000 metros cuadrados de espacios comunes y una amplia parcela exterior que incluye 3.000 metros destinados. El único requisito para formar parte de esta comunidad era ser familias con dos o más hijos. Hoy ya hay 43 personas de siete nacionalidades instaladas en Caraviés, algunos de ellos teletrabajando.

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Compartiendo lo importante

Las viviendas cuentan con entre 52 y 75 metros cuadrados, de dos y tres habitaciones. De las 36 solo quedan tres libres. El modelo apuesta por una convivencia intergeneracional organizada en diferentes franjas de edad, mezclando jóvenes, familias y mayores para evitar precisamente uno de los grandes riesgos de esta etapa vital, la soledad.

La idea no es compartirlo todo, sino compartir lo importante. Cada residente tiene su propia vivienda, pero hay lavandería común, comedor, jardines, huerto ecológico y zonas de encuentro. Una especie de vecindario diseñado para recuperar algo que muchas ciudades han ido perdiendo: la red cotidiana de apoyo. "Hemos creado un pueblo", explica una de las fundadoras, Mariasun Rodríguez Lasa, en 'La Nueva España'.

Un proyecto sostenible

El proyecto también incorpora criterios de sostenibilidad y gestión colectiva. Desde sus inicios, 'Axuntase' ha defendido una filosofía muy ligada a la eficiencia energética, el consumo compartido y la vida comunitaria. Incluso se ha vinculado a iniciativas de comunidad energética local.

La expectación alrededor del cohousing de Llanera fue creciendo a medida que fueron avanzando las obras. Según publicó 'La Nueva España', más de un centenar de personas mostraron interés por visitar las viviendas ya en 2024, y el perfil predominante era el de personas mayores que buscaban “vivir en comunidad”.

Uno de los aspectos más interesantes es que este modelo no quiere identificarse con una residencia senior clásica. El objetivo es mantener la independencia el mayor tiempo posible dentro de un entorno colaborativo. Esa filosofía conecta con el auge del cohousing en toda España, donde muchos proyectos defienden el envejecimiento activo y la autogestión frente a soluciones más asistenciales.

La presidenta de 'Axuntase', Mary Asun Rodríguez, resumía esa visión en 'El País' al explicar que el proyecto “va dirigido a todo tipo de personas”, insistiendo en su carácter intergeneracional. La clave está en que no plantea un retiro, sino una manera distinta de seguir viviendo.