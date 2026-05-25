Redacción Uppers 25 MAY 2026 - 19:14h.

Billie Jean King, conocida estrella del tenis estadounidense, ha conseguido graduarse en la carrera de Historia tras comenzar hace 61 años

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Billie Jean King es una extenista estadounidense considerada como un gran referente en el mundo del tenis y una destacada deportista de toda la historia, ganando 39 títulos de Grand Slam y ahora ha conseguido un gran reto personal tal y como ha reflejado muy orgullosa en sus redes sociales.

A sus 82 años se ha graduado en California de la carrera de Historia después de 65 años de comenzar el grado. Junto con varias fotografías del momento donde, ni en su graduación mantuvo alejada la raqueta de tenis, la deportista ha mostrado que nunca es tarde para conseguir un objetivo en la vida y ha lanzado un mensaje a los más jóvenes.

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“Nunca es tarde para aprender, crecer o perseguir ese sueño que aún te llama. La vida tiene la costumbre de cambiar el rumbo de nuestras vidas y pedirnos que empecemos de nuevo cuando menos lo esperamos, pero el sueño no se extingue solo porque el tiempo haya pasado. Ya tengas 18 u 82 años, tus metas aún merecen ser perseguidas”.

El motivador mensaje de la extenista

Billie era una de las alumnas más queridas por muchos de sus profesores, la mayoría mucho más jóvenes que ella y que se quedaron impresionados por la constancia de la mujer y su vitalidad después de una trayectoria tan reconocida como la suya. De hecho, en la ceremonia de graduación, el resto de sus compañeros hicieron grandes carteles de su cara con el gorro protocolario.

Su nombre fue ovacionado durante unos minutos cuando salió a recoger su diploma, saludando a todo el público y dando las gracias por el reconocimiento. Además, le pidieron que diese sus famosos pases con la raqueta y entonces, fue cuando demostró que la agilidad y la habilidad no se pierde si se entrena con el paso del tiempo.

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“Sigue adelante. Sigue creyendo en ti mismo. Y nunca dejes que nadie te convenza de que tu momento ha pasado. Porque a veces las victorias más significativas llegan después de los viajes más largos”, añadía en el pie de foto de uno de sus post.