Esta antequerana fue jefa de un taller de costura durante la mayor parte de su vida y solo empezó a correr pasados los 60

La oro olímpica de hockey que tocó fondo y ahora ayuda a otros a resurgir: "El fracaso conecta más que el éxito"

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Historias como la de Pepa Sánchez Quintana obligan a revisar todos los tópicos sobre cumplir años. A los 76 años esta andaluza de Antequera sigue compitiendo en pruebas de medio fondo de atletismo, acumulando títulos -este año se ha proclamado triple campeona de España de Short Track Master, en 200, 400 y 800 metros- y demostrando que el cronómetro no siempre entiende de fechas de nacimiento. Y lo más sorprendente es que durante buena parte de su vida el atletismo ni siquiera formó parte de sus planes.

Pepa -o Pepi, como la llaman en casa- no fue una niña prodigio ni una deportista precoz, pero sí fue durante la mayor parte de su vida jefa de un taller de costura. De hecho, comenzó a correr ya cumplidos los 60 años, cuando muchas personas creen que ha llegado el momento de bajar el ritmo. En su caso ocurrió justo lo contrario. Primero se dedicó mucho a salir en bici de montaña como hábito saludable, y después pasó a correr como forma de evadirse ante la grave enfermedad que padecía su marido.

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De ahí saltó a la competición, hasta convertirse en una de las grandes referencias del atletismo máster español. Su trayectoria ha ido creciendo temporada tras temporada. En pocos años acumuló campeonatos de Andalucía, de España, en el Máster F70 en 200, 400 y 800 metros, logrando además el récord del Campeonato en 200 metros, y de Europa en los 800 y en los 4x4.

Una inspiración para varias generaciones

Sin embargo, más allá de las medallas, lo que ha convertido a Pepa Sánchez en un fenómeno inspirador es su manera de hablar sobre el deporte y la edad. "Nunca es tarde para empezar. A quien está sentado en el sofá le diría que se levante. No hace falta correr ni competir. Basta con caminar. Lo importante es descubrir de lo que uno es capaz", explica en una reciente entrevista en 'Magas'.

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En otra entrevista concedida a COPE resumía su estado de forma con una frase tan sencilla como contundente: "Estoy mucho mejor que cuando tenía 60 años, pero mucho mejor". Añadía además que se siente "tan bien" porque no le duele nada y no necesita medicación, una afirmación que relaciona directamente con el ejercicio físico y con una vida activa.

Los domingos, 90 kilómetros con la bicicleta

Pepa Sánchez transmite una naturalidad desarmante. Lejos de dietas milagro o fórmulas secretas, asegura que come de todo y que simplemente disfruta de la vida. Su filosofía parece asentarse en la constancia más que en la obsesión por el rendimiento. Entrena, compite y sigue planteándose nuevos objetivos cuando cambia de categoría de edad, buscando mejorar sus propias marcas y seguir disfrutando de las pistas de atletismo.

"Tengo tres días de pista, dos de gimnasio, trabajo de cuestas, series y cambios de ritmo. Y además sigo saliendo en bicicleta con mis amigas. Todos los domingos me hago 80 o 90 kilómetros con la bicicleta", confiesa en la mencionada entrevista a 'Magas'.

Resulta significativo que una mujer que empezó a correr cuando otros piensan en retirarse haya terminado convirtiéndose en una referencia para generaciones mucho más jóvenes. Su historia recuerda que la capacidad de adaptación del cuerpo humano es mayor de lo que solemos imaginar y que el bienestar no siempre depende de la edad, sino del movimiento.