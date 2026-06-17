El secreto de la felicidad en pareja pasados los 60, según un estudio

Redacción Uppers 17 JUN 2026 - 20:17h.

Un estudio ha revelado cuáles son los secretos para mantener la felicidad en pareja después de cumplir los 60 años

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Cada vez existen más parejas que optan por mantener una vida en pareja más moderna, lejos de querer compartir piso, deciden tener cada uno una vivienda y mantener esa independencia, pero no es algo raro, sino que este fenómeno ya ha recibido nombre: ‘Living Apart Together (LAT)’.

Aunque pueda parecer una fórmula que solo lo más jóvenes deciden adoptar, una investigación realizada por Lancaster University y el University College London ha indicado que este tipo de relación podría estar especialmente relacionado con el bienestar de las personas de más de 60 años.

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El estudio ha llegado a la conclusión de que muchas parejas de esta edad logran encontrar una mayor satisfacción emocional y mental manteniendo su independencia en hogares diferentes, según los investigadores del estadio, afirman que esta opción puede conservar espacios propios sin tener que renunciar a una relación afectiva estable, recoge el medio ’65 y más’.

La importancia de mantener una independencia en la economía y los beneficios en la salud mental

En España este modelo de pareja ya empieza a ser muy famoso entre personas de más de 60 años, según ha recogido un estudio de la Universidad de Málaga, afirmando que alrededor del 8% de las parejas mantienen una relación sin convivir bajo el mismo techo. Los expertos responsables de esta investigación han mencionado que las rupturas de los matrimonios suelen tener un impacto negativo más pronunciado en la salud mental.

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En cambio, las personas que están acostumbrados a mantener esta independencia en la convivencia pueden brindar una fórmula más flexible y equilibradas para parejas de personas mayores. El estudio ha señalado que algunas personas perciben la convivencia tradicional como algo que impone la sociedad, más que como una decisión de libre elección, por lo que prefieren mantener cierta autonomía para fortalecer la relación.