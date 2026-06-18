Redacción Uppers 18 JUN 2026 - 20:05h.

Iron Maiden celebrará su 50 aniversario en la Península con sus canciones más tradicionales

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Iron Maiden aterrizará en la Península con su gira ‘Run For Your Lives’ con motivo de su 50 aniversario de la banda cantando sus canciones más legendarias desde 1980, pero Bruce Dickinson ha confesado a qué se debe la fama del grupo en una entrevista a la revista ‘Kerrang!’.

“Nunca hemos tenido esa fama masiva ni esa tontería de celebridades, pero mucha gente nos conoce. Nunca hemos sido modernos, pero nuestros fans son nuestros fans y nos han apoyado. Por eso todavía podemos hacer esto”. De la misma manera ha asegurado que se siente muy orgulloso de las últimas actuaciones del grupo: “Los conciertos hasta ahora han sido geniales. Ha sido fáciles, cualquier cosa que haya pasado ha sido algo simplemente notamos porque llevamos haciéndolo mucho tiempo. Probablemente no debería decir eso”.

Además, también ha revelado cómo es pertenecer a un grupo que cumple 50 años y, 70 años: “Yo tengo 70 años y no me lo puedo creer. Lo mismo me pasa con la banda. No sé cómo se supone que uno se siente a los 70, o en una banda de 50 años, pero me siento bien la verdad”.

Sobre su desarrollo como profesional y los nuevos cantantes

Con el paso de los años su “voz se ha vuelto más madura”: “Puedes expresar más emoción, puedes trasmitir más emoción. No podría haberla cantado de la misma manera a los 22 años, así que es interesante ver cómo se desarrolla la vida emocional de la voz con los años”.

Hace un tiempo tuvo una conversación con un periodista en el que le confesó que “a pesar de las circunstancias, hay que seguir adelante”: “Mira hay muchos cantantes cuyas voces están destrozadas y todo el mundo lo sabe. No son leyendas, son personas que ya no pueden cantar. Cuando cantaban eran leyendas. Cuando ya no pueden cantar, ya no son leyendas, se acabó, esa es la cruda verdad”.