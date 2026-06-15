Redacción Uppers 15 JUN 2026 - 13:14h.

La histórica banda lanzará una serie especial de vinilos de colección con portadas exclusivas de héroes Marvel para su nuevo álbum, 'Foreign Tongues'

Paul McCartney, Robert Smith y más: la lujosa lista de invitados en el nuevo disco de los Rolling Stones

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Cuesta horrores imaginarse a Keith Richards devorando cómics de 'Los Vengadores' en su camerino mientras los Rolling Stones deciden si empiezan el concierto de esa noche con 'Jumpin' Jack Flash' o 'Start Me Up'. Sin embargo, el destino y el departamento de marketing corporativo tienen formas misteriosas de unir mundos paralelos. En un giro de los acontecimientos que ni el Doctor Extraño habría previsto en sus millones de futuros posibles, Sus Satánicas Majestades y Marvel Comics han decidido fusionar rock de la vieja escuela y superhéroes en mallas.

La colaboración llega justo cuando Mick Jagger y compañía se preparan para lanzar su 25º álbum de estudio el próximo mes de julio, 'Foreign Tongues'. La noticia es que el álbum tendrá varias ediciones especiales en vinilo con superhéroes de Marvel en su portada: Capitán América, Spiderman, Thor, Lobezno y Hulk.

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“¿Los superhéroes más rockeros?”, dice la banda en Instagram. “Los Rolling Stones se han unido a @marvel y @marvelcomics para una colaboración especial de 'Foreign Tongues'”. Por tiempo limitado, se ofrecerá una edición especial de coleccionista, que reemplazará la portada original con diseños inspirados en Marvel.

Las variantes disponibles

Hay cinco variantes exclusivas disponibles. Una muestra a Hulk cargando un camión con el icónico logo de los labios de los Stones en el lateral; otra muestra a Spider-Man creando el logo con telarañas; y otra al Capitán América atravesando una pared cubierta con el diseño. Las otras variaciones incluyen a Thor sosteniendo su martillo con el logo de los labios formado por rayos a su alrededor y a Lobezno de pie frente al diseño.

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Cada copia está prensada en vinilo rojo e incluye un cómic personalizado con un capítulo exclusivo de la última serie de cómics de Thor. Estas ediciones de vinilo ya están disponibles en preventa a través del sitio Complex.

Carrusel de colaboraciones

'Foreign Tongues saldrá el próximo 10 de julio e incluye colaboraciones con Robert Smith de The Cure, Paul McCartney, Chad Smith de Red Hot Chili Peppers, Steve Winwood y el histórico baterista del grupo, Charlie Watts, quien falleció en 2021.

"'Foreign Tongues, el increíblemente vibrante nuevo álbum de 14 temas de The Rolling Stones, llega menos de tres años después de 'Hackney Diamond's, el último y más reciente álbum de la banda aclamado universalmente, ganador del Grammy, que encabezó las listas en todo el mundo y alcanzó un éxito de ventas multi platino", explican desde la web de la banda.