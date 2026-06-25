‘De béticos a abuelos’, la emotiva iniciativa del Betis que une generaciones para combatir la soledad

Aficionados verdiblancos escriben cartas dirigidas a personas mayores que viven en residencias de Sevilla

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El fútbol suele medirse en goles, victorias y títulos. Sin embargo, a veces su impacto más profundo ocurre lejos del césped. Es el caso de 'De béticos a abuelos', una iniciativa de la Fundación del Real Betis Balompié que utiliza algo tan sencillo como una carta para combatir uno de los problemas sociales que más crece entre las personas mayores, la soledad no deseada.

La propuesta parte de una idea simple pero poderosa. Los aficionados verdiblancos escriben cartas dirigidas a personas mayores que viven en residencias de Sevilla y su provincia. A través de esos mensajes buscan crear un vínculo cercano, ofrecer compañía y compartir recuerdos, emociones y experiencias ligadas al Betis.

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La iniciativa juega además con uno de los lemas más reconocibles del club. Si el beticismo se transmite tradicionalmente “de abuelos a nietos”, la Fundación ha querido recorrer el camino en sentido inverso y llevar el cariño de los aficionados hasta quienes siguen sintiendo los colores verdiblancos con la misma intensidad de siempre.

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Cada mensaje tiene un destinatario concreto y un objetivo común, el de hacer que una persona mayor se sienta acompañada. Las primeras visitas se realizaron en residencias y posteriormente llegaron también a centros de mayores, donde los residentes reciben las cartas entre conversaciones, recuerdos futboleros y muchas emociones compartidas. La última entrega de cartas se ha hecho en la residencia Ballesol Azalea, en Sevilla Este.

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Los protagonistas

Detrás del proyecto está la Fundación Real Betis Balompié, presidida por la leyenda bética Rafael Gordillo, que ha participado personalmente en algunas de las entregas. También forman parte esencial de la iniciativa los propios aficionados, convertidos en corresponsales de la compañía y el afecto, y las residencias que colaboran acogiendo estos encuentros.

El resultado va mucho más allá de intercambiar unas líneas escritas. Las cartas sirven como punto de partida para conversaciones, evocan recuerdos familiares, recuperan anécdotas ligadas al estadio y crean conexiones entre personas que quizá nunca se habrían conocido de otro modo.

El valor de 'De béticos a abuelos' en una época dominada por las pantallas y la inmediatez es el de recuperar el gesto pausado y personal. La iniciativa demuestra que la afición a un club puede convertirse en una herramienta de acompañamiento y que una pasión compartida sigue siendo capaz de tender puentes entre generaciones.

Porque hay victorias que no computan para la clasificación, sino que se celebran en una residencia, en una conversación inesperada o en la sonrisa de quien abre una carta y descubre que alguien, aunque no le conozca, ha pensado en él.