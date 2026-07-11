Los siete faros españoles convertidos en hotel donde puedes pasar la noche

España tiene 187 faros, y hasta ahora solo 7 de ellos se han adaptado como hoteles

Los claustros más bonitos de España: un viaje del románico al renacimiento, según National Geographic

Compartir







En España hay 187 faros, y la mayoría llevan décadas automatizados, sin más función que la mecánica. Pero siete de ellos han encontrado una segunda vida que sus constructores nunca imaginaron: convertirse en el alojamiento más singular del litoral español.

El proyecto Faros de España, impulsado por Puertos del Estado, es el origen institucional de buena parte de esta reconversión. El objetivo es dar a estas infraestructuras históricas un uso turístico que garantice su conservación. El resultado de esta iniciativa es una lista que todavía es corta, pero creciente, de alojamientos que ofrecen algo que ningún hotel de cinco estrellas puede replicar: la sensación de estar en el último rincón del mundo habitado.

PUEDE INTERESARTE Viajes de leyenda: las rutas con las historias más románticas y sobrecogedoras de España

Faro de Isla Pancha — Ribadeo, Lugo

El pionero. El Faro de Isla Pancha fue el primero de España en convertirse en alojamiento turístico, en 2015. Está situado sobre un islote conectado a tierra en la Ría de Ribadeo, a pocos kilómetros de la famosa Playa de las Catedrales. Construido en 1857, el Faro, de planta cuadrada, se divide en dos apartamentos-suite con cocina equipada, electrodomésticos de alta gama y domótica en los baños, en los que destacan las bañeras con vistas al mar. Tiene una capacidad para 4 personas en cada apartamento, y precios desde 200€ la noche.

Faro de Fisterra - O Semáforo (Finisterre, A Coruña)

Si hay un faro legendario en España, es el de Fisterra. Construido en 1853 a 138 metros sobre el nivel del mar, marca el punto que durante siglos se consideró el final de la tierra conocida. El hotel O Semáforo, inaugurado en 2016, ofrece 5 habitaciones exclusivas decoradas con mimo, restaurante con productos locales y terrazas donde contemplar puestas de sol que justifican el viaje por sí solas. Las habitaciones tienen camas king size, bañera de hidromasaje y vistas al océano y la ría de Corcubión. Sus precios van desde tan solo 99€ la noche en temporada baja.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Faro de Lariño - Carnota, A Coruña

El Faro de Lariño lleva un siglo guiando barcos desde su posición privilegiada entre la playa de Carnota, la más larga de Galicia, y la ría de Muros y Noia. Inaugurado como hotel en 2021, ofrece un concepto de "alojamiento emocional" donde cada espacio tiene una simbología relacionada con la cultura del faro y los fareros. Las 9 habitaciones temáticas representan los diferentes estados del mar, con precios desde 150€ la noche.

Faro de Punta Cumplida - Barlovento, La Palma

El único faro-hotel de las Islas Canarias. Con más de 150 años de historia, el Faro de Punta Cumplida en Barlovento es probablemente el faro más romántico de España tras su profunda rehabilitación. Fue el primer faro de Europa en utilizar luces LED de alta potencia, y hoy es un hotel de diseño con piscina infinita sobre el Atlántico. Cuenta con 3 suites únicas: la Farero Suite, de más de 100 m² con 2 dormitorios, chimenea y terraza privada; la Atlantic Suite; y la La Palma Suite. El jardín de 5.000 m² incluye plataforma de yoga. La Palma, declarada Reserva de la Biosfera, ofrece además un cielo nocturno certificado Starlight. Sus precios van desde 360€ la noche.

El Far Hotel Restaurant - Llafranc, Girona

El único faro-hotel del litoral mediterráneo español. Situado a 175 metros sobre el nivel del mar en la Costa Brava, El Far ofrece vistas al Mediterráneo y a la región del Ampurdán. En días despejados se puede ver hasta la costa francesa. El antiguo alojamiento del personal del faro se ha convertido en un hotel boutique de 9 habitaciones de inspiración marinera. El restaurante de cocina catalana con productos de mar y montaña es parte fundamental de la experiencia. Junto al hotel se conserva la ermita de Sant Sebastià de la Guarda, del siglo XVIII. Precios desde 155€ la noche en temporada baja.

Faro de Cudillero - Asturias

El más exclusivo del Cantábrico. Situado en un vertiginoso acantilado de la costa asturiana, el Faro de Cudillero ofrece una estancia muy exclusiva: cuenta con dos suites, Pixueta o Farero, para 2 personas, aunque también se puede reservar todo para cuatro. Amplias y con una decoración minimalista pero confortable, tienen terraza, jardín, jacuzzi y vistas al mar mires donde mires. Incluye un completo desayuno para degustar productos locales. El faro dispone de chimenea y jacuzzi, y sus precios parten desde 250€ la noche.

Hotel Boutique Faro Silleiro - Baiona, Pontevedra

El más reciente, el más grande y el único que sigue en activo. La luz del Faro Silleiro aún ilumina las noches de la ría de Vigo desde su posición en un acantilado de Baiona. Tras una profunda restauración, se ha convertido en un coqueto hotel de 17 habitaciones. Aquí llegaron a vivir hasta cuatro familias de fareros. El hotel boutique, que abrió sus puertas en 2025, cuenta con piscina de agua salada con vistas al Atlántico y la Taberna Atlántica en lo que fue el faro original. Baiona fue el primer puerto europeo donde llegó noticia del descubrimiento de América cuando La Pinta atracó aquí en 1493, con precios desde 120€ la noche.

Los nuevos faros en los que pronto podrás dormir

El proyecto Faros de España sigue avanzando. El Faro de Corrubedo, en A Ribeira, se convertirá en un hotel de 4 estrellas con 11 habitaciones y capacidad para 48 personas, además de restaurante. En Cádiz, el emblemático Faro de Trafalgar en Barbate tiene aprobada la concesión para un modelo híbrido con habitaciones tipo glamping. Y el Faro El Pescador, en las marismas de Santoña, Cantabria, está en fase de proyecto como destino para los amantes del turismo ornitológico.