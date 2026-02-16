Patricia Martínez 16 FEB 2026 - 11:03h.

Se prevé que la ruta esté terminada este año 2026 ya que aprovecha muchas infraestructuras ya existentes

La ruta recorrerá 79 municipios costeros desde Ribadeo hasta A Guarda

Santiago de CompostelaCaminar por una senda litoral, desde Ribadeo hasta a Guarda, por la costa, será posible a finales de este año 2026, de cumplirse los planes de la Xunta de Galicia. El Camiño do litoral, de unos 1.300 kilómetros, y que recorrerá desde Ribadeo hasta A Guarda se podrá recorrer tanto a pie como en bicicleta.

Se trata de una ruta diseñada para vertebrar de norte a sur la costa más extensa de todo el país mediante un itinerario dividido en 52 etapas. Cada una de las etapas, que recorrerán 79 ayuntamientos costeros, comenzará y terminará en un núcleo de población con servicios básicos.

Esta ruta fue uno de los proyectos estrella anunciado por el Gobierno de Alfonso Rueda tras la cesión de las competencias del litoral a Galicia el pasado verano y ahora empieza a tomar forma. La iniciativa supone una nueva propuesta turística para conocer Galicia y poner en valor, al mismo tiempo, una parte del territorio que resulta fundamental para entender su singularidad y diversidad, como ha destacado la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, que presentó el proyecto en la reciente feria de Fitur.

La senda aprovechará gran parte de infraestructuras que ya existen

El futuro Camiño do litoral ofrecerá a los visitantes la oportunidad de recorrer la Comunidad de una forma diferente, sostenible y respetuosa. Para hacerlo realidad, la Xunta cuenta con un presupuesto de casi dos millones de euros para garantizar que esta nueva ruta sea una realidad a lo largo de este año 2026.

Después del trabajo de campo realizado por toda la costa para definir el trazado inicial y detectar posibles necesidades, la mayor parte de la inversión se destinará a realizar obras y mejoras que ayuden a garantizar un itinerario continuo, accesible y seguro. En gran parte, la senda litoral aprovechará infraestructuras ya existentes, desde el paseo marítimo de A Coruña hasta antiguos caminos rurales, con el fin de evitar nuevos impactos en el paisaje.

El proyecto pretende poner en valor la diversidad de la costa, caracterizada por la forma única y la riqueza que le dan sus rías, islas y playas y mostrar las diferencias geomorfológicas entre las fachadas atlántica y cantábrica. Y además también busca dinamizar la economía de los municipios costeros. La costa gallega es la más extensa del país, con un kilometraje mayor que el ancho de toda la península ibérica. Más de 1.300 kilómetros que en pocos meses se podrán recorrer por esta senda pegada al mar.

El trazado del Camiño Litoral será sometido en los próximos días a exposición pública en la web Galicia Litoral y en el Portal de Transparencia de la Xunta durante un mes, con el objetivo de reunir alegaciones y mejoras para el trazado definitivo.

Una APP ofrecerá información sobre toda la ruta

Además, la Xunta presentará las próximas semanas la APP Conecta litoral, que será la voz que le diga al viajero “aquí comienza tu aventura”, y donde se incluirá información sobre la flora y la fauna de las distintas etapas, la gastronomía de cada zona, la relación histórica y cultural que tiene la Comunidad con el mar y su rico patrimonio costero.