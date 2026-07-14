"¿Dónde tengo la cabeza?": Boticaria García muestra cómo disipar la niebla mental

Lo que muchas mujeres en menopausia describen como despistes o dificultad para concentrarse tiene una explicación biológica

"¿Por qué ya no me apetece?": Boticaria García explica cómo recuperar las ganas con la menopausia

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Entras en la cocina convencida de que ibas a hacer algo importantísimo. Te plantas delante de la nevera, abres la puerta... y surge la pregunta: "¿A qué había venido yo?". Si esta escena te resulta familiar, tranquila. La llamada niebla mental es uno de los síntomas más frecuentes durante la menopausia. La doctora en Farmacia y nutricionista Boticaria García explica en qué consiste y cómo hacerle frente en una nueva entrega de ''Los 10 mandamientos de la mujer de hierro'.

Lo que muchas mujeres describen como despistes o dificultad para concentrarse tiene una explicación biológica. Y no es una enfermedad ni implica que vaya a aparecer una demencia. Simplemente, con la caída de los estrógenos las conexiones neuronales del cerebro se debilitan. Digamos que este se ve obligado a funcionar con una señal de wifi inestable.

El resultado no suele ser una pérdida importante de memoria, sino una sensación subjetiva de menor agilidad mental. Cuesta más mantener la atención, encontrar una palabra concreta o hacer varias tareas al mismo tiempo.

Esa espesura también puede estar relacionada con la neuroinflamación. "Se generan radicales libres, humo metabólico que viaja por tu cuerpo y llega al cerebro, donde deja una especie de residuo tóxico. Y esto impide que las conexiones también se hagan bien", explica la coautora de 'Mujeres de hierro' (Planeta).

Cómo recuperar la wifi cerebral

Para recuperar la agilidad mental, es necesario limpiar esa "basura" acumulada que puede terminar dañando al cerebro a largo plazo. Y para ello es esencial "dormir como un tronco". No menos de seis horas (idealmente entre 7 y 8) para que el ciclo de limpieza se complete. "Lo llamamos el manguerazo glinfático, que elimina esas toxinas para que las conexiones se hagan bien", explica la divulgadora.

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Por otra parte, no existe un alimento milagroso que haga desaparecer la niebla mental de un plumazo, pero lo que sí sabemos es que una alimentación saludable se asocia con un mejor envejecimiento cerebral. Y las nueces pueden formar parte de ese patrón alimentario. "Comer unos 30 gramos al día -5 o 7 nueces- nos puede ayudar con los procesos cognitivos", asegura Boticaria.

Estos frutos secos son ricos en grasas insaturadas, especialmente ácido alfa-linolénico, un ácido graso omega-3 de origen vegetal. También aportan vitamina E, compuestos fenólicos y otros antioxidantes que ayudan a proteger a las células frente al estrés oxidativo. "Obviamente, si no duermes, o si tienes una inflamación crónica de bajo grado, las nueces no van a servir de nada", pero un puñado al día encaja perfectamente en el patrón de la dieta mediterránea.

¿Por qué ya no me apetece?

Otra pregunta muy frecuente en la menopausia es: "¿por qué ya no me apetece el sexo?". Lo cierto es que la vagina pierde elasticidad, disminuye la lubricación natural y pueden aparecer sequedad o molestias durante las relaciones sexuales. "No es que no quieras a tu pareja, es que el roce te hace daño", puntualiza la divulgadora.

Recuperar la libido pasa por practicar el entrenamiento de fuerza, ejercitar el suelo pélvico y evitar los alimentos ultraprocesados. En el vídeo de abajo, Boticaria García repasa las soluciones para encender la chispa del deseo.