"¿Por qué el cuerpo me pide azúcar y antojos en la menopausia?": Boticaria García responde

Detrás de los antojos hay un auténtico cóctel hormonal y neuroquímico que explica por qué el azúcar se convierte en el alimento más deseado

Boticaria García responde a la pregunta de la década: “¿Por qué me siento hinchada como un globo?”

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Hay días en los que una mujer en menopausia lo único que quiere es llegar a casa para echar mano de la tableta de chocolate que lleva dos semanas escondida en el cajón de la cocina. No es falta de voluntad, y tampoco es que de repente el cerebro haya decidido afiliarse al club de los golosos. Detrás de esos antojos hay un auténtico cóctel hormonal y neuroquímico que explica por qué el azúcar se convierte, muchas veces, en el alimento más deseado. Lo cuenta Boticaria García, autora de 'Mujeres de hierro' (Planeta), en una nueva entrega de 'Los 10 mandamientos de la mujer de hierro' para sobrevivir a la menopausia.

Si hubiera que señalar a uno de los grandes protagonistas de esta historia, sería el cortisol. Esta hormona, conocida popularmente como la del estrés, puede alterarse durante la transición menopáusica. Cuando aumentan los niveles de cortisol la mujer percibe una amenaza, y cuando uno se siente amenazado el cuerpo recuerda mecanismos atávicos, que vienen del pasado. "Cuando viene un león lo que necesitas es azúcar rápido en el torrente sanguíneo para echar a correr", recuerda la doctora en Farmacia y nutricionista.

"El problema es que todo lo que sube y baja, y cuando baja tu cuerpo te pide más azúcar, no brócoli. Así que vuelve a subir el pico de glucosa y estás todo el día con ese hambre Dragon Kahn por que el que puedes comer hasta más de 300 kilocalorías al día extra", explica la experta.

Ya sabemos que en esta fase vital caen los estrógenos, y con ellos también cae la serotonina, la hormona de la calma y el bienestar. El organismo necesita entonces triptófano para fabricar más serotonina, pero este depende de que la insulina le abra la puerta. Por eso a las 6 de la tarde tu cuerpo te pide azúcar a gritos. Ese bocado dulce proporciona únicamente un alivio inmediato pero momentáneo. La verdadera serotonina tarda casi una hora en llegar y para entonces la glucosa ya se ha desplomado de nuevo, llevándote de nuevo a la montaña rusa Dragon Kahn.

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Cómo evitar los picos de glucosa

Así que los antojos de azúcar durante la menopausia no son un capricho ni una falta de disciplina. Son el resultado de la interacción entre cambios hormonales, alteraciones en la regulación del estrés, modificaciones en los circuitos de recompensa cerebral y adaptaciones metabólicas que afectan al apetito y al estado de ánimo. Sin embargo, hay estrategias que nos ayudan a evitar los picos de glucosa y a estabilizarla:

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: Anula el hambre voraz de media mañana y limpia la energía mental desde primera hora del día Snacks de ejercicio : Permiten que el azúcar llegue a las células sin depender de la insulina e interrumpe el sedentarismo.

: Permiten que el azúcar llegue a las células sin depender de la insulina e interrumpe el sedentarismo. Paseo aspiradora: Succiona el azúcar sobrante en sangre antes de que se almacene como grasa.

En el vídeo de arriba Boticaria García explica pormenorizadamente cómo realizar esos snacks de ejercicio y en qué consiste el paseo aspiradora.

¿Por qué todo me sienta mal?

Detrás de la sensación de pesadez, gases, digestiones eternas y tripa inflada que nos asalta en esta fase vital vuelven a estar los estrógenos. Cuando sus niveles bajan durante la menopausia la barrera intestinal falla y la digestión se ralentiza. La comida pasa más tiempo en el tubo digestivo, las bacterias intestinales tienen más tiempo para fermentar los hidratos de carbono y el intestino se vuelve más sensible. De ahí que el cuerpo se sienta más incómodo e hinchado. Pero con unos hábitos alimenticios estratégicos que Boticaria García desgrana en el vídeo de abajo es posible mejorar la digestión.