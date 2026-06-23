“¿Por qué estoy siempre tan irritable y salto a la mínima?”: Boticaria García responde

La menopausia retira temporalmente algunos de los amortiguadores químicos que mantenían el estrés bajo control

"¿Por qué el cuerpo me pide azúcar y antojos en la menopausia?": Boticaria García responde

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Cuando las mujeres llegan a la menopausia cualquier comentario sin importancia, un hijo que deja los calcetines en el suelo o un simple correo del trabajo pueden hacer que el nivel de paciencia caiga más rápido que la batería del móvil. No es que se hayan vuelto locas, sino que viven en una montaña rusa hormonal. Boticaria García explica en nueva entrega de 'Los 10 mandamientos de la mujer de hierro' por qué el estrés domina en esta fase vital y se salta a la mínima.

Cuando hablamos de menopausia solemos pensar en sofocos o reglas que desaparecen, pero pocas veces hablamos del sistema nervioso. El cerebro está lleno de receptores para las hormonas sexuales, entre ellas, la progesterona, que ayuda a bajar el volumen de la ansiedad, reduce la hiperactivación cerebral y favorece la sensación de calma.

El GABA: el freno del cerebro

Por otra parte, está el GABA, el principal neurotransmisor inhibidor del cerebro, cuyo trabajo consiste en desacelerar la actividad neuronal cuando esta se dispara demasiado. Es, por decirlo de forma sencilla, es el pedal del freno del sistema nervioso, el calmante natural que nos permite relajarnos y dormir.

Pero para que el GABA funcione correctamente necesita un adaptador, un neuroesteroide denominado alopregnanolona, que la autora de 'Mujeres de hierro' prefiere llamar "pegamoides" para que se entienda mejor.

El problema es que durante la transición menopáusica, los niveles de progesterona caen de forma importante. Y con menos progesterona también disminuye la producción de este neuroesteroide. "Puedes tener GABA, pero no tienes pegamoide que se enchufe bien y te produzca ese estado de paz. Y estás irritada, y por eso estás que muerdes", explica la experta.

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Así que los pequeños problemas cotidianos generan una respuesta emocional mucho más intensa porque el cerebro dispone de menos mecanismos para amortiguar esa activación. "Si esa irritabilidad es exagerada, lo que recomendaría sería ir a una consulta médica para valorar esos niveles y ver si puede estar indicado o no algún tipo de tratamiento", aconseja la doctora en Farmacia y nutricionista

Pero también hay algunas estrategias sencillas que se pueden aplicar en casa para bajar el estrés, entre ellas, la respiración. En el vídeo de arriba Boticaria García explica cómo practicar la respiración coherente (5-5-5), el suspiro cíclico de rescate o las micropausas laborales de 60 segundos.

¿Por qué el cuerpo me pide azúcar?

Otro de los aspectos característicos de la menopausia es el aumento de los antojos y la necesidad constante de azúcar, que pasa a convertirse en el alimento más deseado. La culpa es del cortisol, la hormona del estrés y responsable de las fluctuaciones que llevan a la mujer a vivir en una montaña rusa Dragon Khan desde primera hora del día. No eres tú, son tus picos de glucosa.

La buena noticia es que hay estrategias que nos ayudan a evitarlos, o al menos estabilizarlos, como desayunar salado para anular el hambre voraz de media mañana, practicar snacks de ejercicio que interrumpan el sedentarismo o hacer paseos aspiradora.